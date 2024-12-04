График может измениться в любой момент: "Укрэнерго" обнародовало план отключений света на 5 декабря

В Украине 5 декабря отключения электроэнергии будут применяться с 06:00 до 22:00. На большую часть дня запланирован режим отключений в две очереди – с 7:00 до 20:00. При этом нужно учитывать, что график может измениться в любой момент.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, для бытовых потребителей 5 декабря запланированы такое время и объем ограничений:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;

07:00 – 20:00 – две очереди отключений;

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – подчеркнули энергетики. К примеру, 4 декабря отключения сначала планировали применять с 06:00 до 22:00, но в итоге продлили до конца суток, 24:00.

Для промышленности и бизнеса графики будут действовать дольше – с 6:00 до 23:00. При этом ограничения не применяются для предприятий, которые импортируют 60 и более процентов электроэнергии для собственных нужд. Также не отключают критическую инфраструктуру.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – рассказали в "Укрэнерго".

Где узнать свой график отключений и что такое очереди

Что такое очереди отключений и где узнавать график

Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).

В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, среди прочего, об электроэнергии, которую таким образом продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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