График может измениться в любой момент: "Укрэнерго" обнародовало план отключений света на 5 декабря
В Украине 5 декабря отключения электроэнергии будут применяться с 06:00 до 22:00. На большую часть дня запланирован режим отключений в две очереди – с 7:00 до 20:00. При этом нужно учитывать, что график может измениться в любой момент.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, для бытовых потребителей 5 декабря запланированы такое время и объем ограничений:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений;
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений;
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.
"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях", – подчеркнули энергетики. К примеру, 4 декабря отключения сначала планировали применять с 06:00 до 22:00, но в итоге продлили до конца суток, 24:00.
Для промышленности и бизнеса графики будут действовать дольше – с 6:00 до 23:00. При этом ограничения не применяются для предприятий, которые импортируют 60 и более процентов электроэнергии для собственных нужд. Также не отключают критическую инфраструктуру.
"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – рассказали в "Укрэнерго".
Где узнать свой график отключений и что такое очереди
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах:
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, среди прочего, об электроэнергии, которую таким образом продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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