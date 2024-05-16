Где посмотреть графики отключений света и как узнать свою группу: пошаговая инструкция

В Украине 16 мая ввели графики стабилизационных отключений электроэнергии по всей стране. Облэнерго разработали собственные графики и разместили их на своем сайте. О том, как узнать, где увидеть свой график, как его правильно прочитать и что делать, если не открывается сайт энергокомпании, читайте вмтаериале OBOZ.UA.

Где публикуют графики?

В некоторых городах графики можно посмотреть в городских цифровых сервисах. Однако в большинстве регионов их опубликовали только на сайтах энергокомпаний и в чат-ботах. Итак:

Во Львове и области график отключений предусматривает всего два часа гарантированного отключения света. Еще два часа – возможные отключения. Всего есть 5 групп отключения света. Здесь можно по своему адресу увидеть свою группу. OBOZ.UA также публикует графики всех групп:

Если не работает сайт, также можно воспользоваться чат-ботами компании:

https://t.me/loeserviceBot

https://www.viber.com/loebot

В Сумах и области график разделен на очереди. Вот здесь есть полный список адресов, найдите свой адрес и посмотрите, к какой группе вы относитесь. Вот график для всех групп:

Также можно обратиться по телефонам:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

В Запорожье и области график состоит из 6 очередей для бытовых и юридических потребителей электроэнергии. Порядок и продолжительность отключений будут определяться непосредственно в случае необходимости, о чем будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах ОАО "Запорожьеоблэнерго". Здесь же опубликован полный список адресов и очередей (групп отключений).

также можно обратиться за консультацией:

https://t.me/ZPEnergoBot

0800304502

В Харькове и области гарантированное отключение – три часа в сутки. Отключения действуют еще до значительных проблем с генерацией, а графики меняются каждые несколько дней.

Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме. Свою группу отключений можно посмотреть здесь.

Графики публикуют в Telegram Харьковоблэнерго и на сайте компании.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно принимать правительство, а не Нацкомиссия.

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