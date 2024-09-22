"Это подготовка к массовому блекауту": эксперт поделился прогнозом по поводу отключений света

В Украине существует серьезная угроза нового массового блекаута из-за атак России на энергетическую инфраструктуру, в частности на подстанции и балансирующую генерацию. Несмотря на усиление ПВО, украинская энергосистема остается в сложной ситуации, что позволяет врагу наносить новые удары.

Видео дня

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире шоу "Говорит Великий Львов". Лакийчук напомнил о блекауте 2022-2023 годов, когда Россия впервые применила тактику массированных ударов по распределительным сетям и подстанциям, окружающим атомные электростанции Украины.

По его словам, эта стратегия позволяет врагу наносить критические повреждения энергосистеме без необходимости непосредственных ударов по ядерным реакторам. "Не нужно бить по ядерным реакторам, бьешь по подстанциям, соответственно – атомной электростанции некуда девать свою производимую генерацию, и автоматика срабатывает, она выключается, срабатывают системы защиты", – объяснил Лакийчук.

Этот подход влечет за собой отключение атомных электростанций, что делает энергетическую систему страны уязвимой к масштабным перебоям в снабжении электроэнергией. С весны 2023 г. российские войска начали регулярно атаковать балансирующую генерацию Украины – теплоэлектростанции (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС). Это очередной этап плана России, направленный на подготовку к новому блекауту.

"Это фактически подготовка к массовому блекауту, потому что нет баланса электроэнергии, нельзя маневрировать энергетическими мощностями в случае суперстресса", - добавил эксперт. Нехватка мощностей балансирующего поколения означает, что в случае чрезвычайной ситуации, такой как интенсивная атака или серьезная авария, энергосистема не сможет оперативно возобновить стабильную работу.

По мнению Лакийчука, нынешнее состояние энергетической системы Украины остается очень шатким, и это дает врагу возможности для дальнейших ударов. Несмотря на значительный прогресс в укреплении систем противовоздушной обороны (ПВО), угроза блекаута остается серьезной.

"Поэтому говорить о том, что нового блекаута не произойдет, это слишком оптимистично. Враг имеет для этого возможности. Наша энергетическая система находится в очень сложной ситуации. Поэтому, к сожалению, порадовать ничем не могу. Но хочу сказать, что наша ПВО в по сравнению с 2022 годом, стала значительно более мощной", – подчеркнул эксперт.

Украинская энергетическая инфраструктура пострадала от многочисленных атак, и восстановление системы идет медленно из-за постоянных обстрелов и масштабов разрушений. Особенно опасна зависимость от ключевых энергетических объектов, выполняющих функции балансировки и распределения электроэнергии.

Подготовка России к возможному массированному блекауту может означать дальнейшее сосредоточение на ударах по критически важным элементам энергетической инфраструктуры, в частности, подстанциям и объектам генерации. Способность Украины быстро восстанавливать энергоснабжение зависит не только от технических возможностей, но и эффективности защиты этих объектов.

Усилия по улучшению противовоздушной обороны и энергетической инфраструктуры продолжаются, однако эксперты отмечают важность поддержки и готовности к новым возможным атакам. Несмотря на усилия по восстановлению ситуация остается напряженной, и новые удары могут снова привести к масштабным отключениям электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при отключении электроэнергии возможны перепады напряжения. Чтобы не допустить порчи техники, можно установить реле напряжения. Кроме того, следует отключать энергетические приборы из розеток, а также можно установить стабилизаторы напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!