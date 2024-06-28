Энергетики показали график отключений света на 29 июня: когда не будет электричества

В Украине 29 июня будут введены круглосуточные ограничения на потребление электроэнергии. Это означает, что графики отключений света во всех регионах Украины будут действовать с 00:00 до 24:00. Усиленного режима отключения с дополнительными часами без электричества пока не предвидится.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "29 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Когда по графику у вас есть свет – потребляйте, пожалуйста, бережливо", – говорится в сообщении.

Также следует учитывать, что ситуация в энергетике в течение суток может меняться. В таком случае будут меняться и графики отключений.

К примеру, если дефицит тока уменьшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.

"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключения света на выходных могут отменить

В субботу и воскресенье, 29-30 июня, отключения света могут не применяться. Дело в том, что в эти дни потребление падает и имеющегося объема генерации может хватить для обеспечения током всей страны, заявила в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Тем не менее телефоны и павербанки все же лучше зарядить, ведь гарантировать отсутствие отключений никто не может. Она отметила: если отключения применять все же придется, то есть вероятность, что они будут менее длительными, чем обычно.

Впрочем, подчеркнула замминистра, говорить, что время отключений точно будет сокращено либо же они вообще будут отменены, нельзя. Ведь из-за жары сложно делать какие-либо прогнозы.

"Сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара. Будем надеяться, что нам удастся немного уменьшить графики отключений, даже избежать", – заявила Гринчук. В целом же, отметила чиновница, ситуация в энергетике страны остается сложной.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях регулярных отключений света из-за уничтоженной российскими террористами энергетической инфраструктуры украинцы могут ощущать несправедливость в отношении графиков отсутствия электроэнергии. Если оператор услуги действительно нарушил условия обслуживания, на него можно пожаловаться.

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