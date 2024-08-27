Часов со светом станет больше: объявлен график отключения электроэнергии на 28 августа

В Украине 28 августа планируют применять более легкий режим отключений света. В отличие от 27 августа, когда отключают по 3-4 очереди потребителей одновременно, а также применяют экстренные отключения, завтра ожидаются отключения в две очереди. То есть без дополнительных часов без света (т. н. серых зон).

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Облэнерго будут применять меры по ограничению потребления. В течение всех суток во всех регионах будут действовать две очереди отключений", – говорится в сообщении.

Следует учитывать, что такие графики в Киеве и 9 областях Украины будут действовать в случае отмены в них экстренных отключений. Речь идет о столице, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Полтавской, Житомирской, Николаевской, Сумской и Черкасской областях.

При этом энергетики просят украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику. "Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно", – рекомендуют в компании.

Следует понимать: чем больше очередей, тем больше будет часов без света. Так, существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. В частности:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – 12 часов без света в сутки;

4 очереди – до 16 часов ограничений в сутки.

В то же время разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями. Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, покуда действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как долго будут продолжаться жесткие отключения света

Многочасовые отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться от одной до двух недель, пока не будут восстановлены поврежденные распределительные системы, прогнозирует экс-министр топлива и энергетики, президент Всеукраинской Энергетической Ассамблеи Иван Плачков. Это вынужденная мера после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, отмечает эксперт.

Плачков отметил, что ограничения стали следствием одной из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Целью этой атаки, по словам Плачкова, было создание тотального блекаута, который мог бы привести к полному обесточиванию страны. Впрочем, благодаря быстрой и профессиональной реакции энергетиков такого сценария удалось избежать.

Удары были направлены на распределительные системы и системы выдачи электроэнергии, в частности, пострадали Киевская ГЭС и некоторые объекты атомной энергетики. Часть энергооборудования на этих объектах была повреждена, что и повлекло за собой необходимость введения жестких ограничений на потребление электроэнергии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, последствия массированного ракетного обстрела объектов энергетической инфраструктуры ощутили даже в соседних государствах. В результате удара со стороны России в энергосистеме Молдовы произошли перебои.

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