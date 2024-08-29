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Часов со светом может стать больше: обнародован график отключений электричества на 30 августа

Ксения Капустинская
Коммуналка
2 минуты
2,6 т.
Отключения света могут смягчиться

В Украине 30 августа в течение всех суток будут применяться ограничения на потребление электроэнергии. При этом предварительно ожидается, что графики отключений света станут мягче: в некоторые часы планируют отключать по 1-2 очереди. Однако в вечерний пик потребления могут быть дополнительные часы без света, так как будут применяться отключения в три очереди.

Видео дня

Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". Отмечается, что ограничения будут такими:

  • 00:00-06:00 – одна очередь;
  • 06:00-09:00 – две очереди;
  • 09:00-14:00 – одна очередь;
  • 14:00-18:00 – две очереди;
  • 18:00-21:00 – три очереди;
  • 21:00-24:00 – две очереди.

По сути, чем больше очередей, тем больше будет часов без света. Однако, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями.

Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, пока действуют графики.

В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Дополняется...