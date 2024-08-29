Часов со светом может стать больше: обнародован график отключений электричества на 30 августа
В Украине 30 августа в течение всех суток будут применяться ограничения на потребление электроэнергии. При этом предварительно ожидается, что графики отключений света станут мягче: в некоторые часы планируют отключать по 1-2 очереди. Однако в вечерний пик потребления могут быть дополнительные часы без света, так как будут применяться отключения в три очереди.
Об этом сообщили в энергокомпании ДТЭК, ссылаясь на распоряжение "Укрэнерго". Отмечается, что ограничения будут такими:
- 00:00-06:00 – одна очередь;
- 06:00-09:00 – две очереди;
- 09:00-14:00 – одна очередь;
- 14:00-18:00 – две очереди;
- 18:00-21:00 – три очереди;
- 21:00-24:00 – две очереди.
По сути, чем больше очередей, тем больше будет часов без света. Однако, разные облэнерго по-разному распределяют это время между своими потребителями.
Например, у ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) существуют т.н. светло-серые зоны в графиках. Когда объявлено о применении 1-2 очередей, свет в них есть. А когда 3 и более очередей – света нет. В темно-серых зонах отключения есть всегда, пока действуют графики.
В других регионах системы различаются. Чаще всего облэнерго просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня. Следить за такими обновлениями нужно на официальных ресурсах самих облэнерго:
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