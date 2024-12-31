Будет ли свет на Новый год: что происходит с графиками отключений электроэнергии в Украине 31 декабря

В Украине в канун Нового года, 31 декабря, пока не планируется отключений света для бытовых потребителей. В то же время, ситуация может измениться в любой момент, поэтому за графиками в каждой области нужно следить на сайтах облэнерго.

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О том, какие ограничения планируются и что происходит в энергосистеме, пишет OBOZ.UA. Так, "Укрэнерго" последнее время публикует прогнозы на следующий день только в случае, если предусмотрены отключения света. Вчера, 30 декабря, такого сообщения не было, соответственно, энергетики не планируют применять ограничения в течение 31 декабря.

Тем не менее, утром 31 декабря уже была объявлена воздушная тревога по всей Украине. Если в течение дня РФ совершит атаку на энергообъекты Украины, ситуация с отключениями может резко измениться.

Этот же фактор повлияет на то, будут ли применяться графики отключений в ночь с 31 декабря на 1 января. Если такая необходимость возникнет, украинцам сообщат об этом вечером 31 декабря.

За актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях. В таблице – ссылки на специальные страницы на официальных сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Отключения электроэнергии могут ужесточиться после Нового года

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в январе украинцам следует готовиться к возможному увеличению продолжительности отключений электроэнергии из-за морозов и угроз новых российских ударов по энергетике.

Эксперт отметил, что январь традиционно является сложным месяцем для энергосистемы из-за низких температур, повышающих потребление электроэнергии. Так, Омельченко уверен: если зима будет суровой, продолжительность отключений может увеличиться.

В целом, по его словам, тяжелая, но контролируемая ситуация, вероятно, сохранится. "Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас обновятся графики отключений, и их продолжительность может быть немалой", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине могут продолжаться еще 2-3 года. Причина – физическое отсутствие достаточного объема генерации страны.

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