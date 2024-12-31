Будет ли свет на Новый год: что происходит с графиками отключений электроэнергии в Украине 31 декабря
В Украине в канун Нового года, 31 декабря, пока не планируется отключений света для бытовых потребителей. В то же время, ситуация может измениться в любой момент, поэтому за графиками в каждой области нужно следить на сайтах облэнерго.
О том, какие ограничения планируются и что происходит в энергосистеме, пишет OBOZ.UA. Так, "Укрэнерго" последнее время публикует прогнозы на следующий день только в случае, если предусмотрены отключения света. Вчера, 30 декабря, такого сообщения не было, соответственно, энергетики не планируют применять ограничения в течение 31 декабря.
Тем не менее, утром 31 декабря уже была объявлена воздушная тревога по всей Украине. Если в течение дня РФ совершит атаку на энергообъекты Украины, ситуация с отключениями может резко измениться.
Этот же фактор повлияет на то, будут ли применяться графики отключений в ночь с 31 декабря на 1 января. Если такая необходимость возникнет, украинцам сообщат об этом вечером 31 декабря.
За актуальной информацией о графиках отключений в конкретном регионе нужно следить на сайтах и официальных страницах облэнерго в соцсетях. В таблице – ссылки на специальные страницы на официальных сайтах:
Отключения электроэнергии могут ужесточиться после Нового года
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в январе украинцам следует готовиться к возможному увеличению продолжительности отключений электроэнергии из-за морозов и угроз новых российских ударов по энергетике.
Эксперт отметил, что январь традиционно является сложным месяцем для энергосистемы из-за низких температур, повышающих потребление электроэнергии. Так, Омельченко уверен: если зима будет суровой, продолжительность отключений может увеличиться.
В целом, по его словам, тяжелая, но контролируемая ситуация, вероятно, сохранится. "Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас обновятся графики отключений, и их продолжительность может быть немалой", – отметил эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, отключения света в Украине могут продолжаться еще 2-3 года. Причина – физическое отсутствие достаточного объема генерации страны.
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