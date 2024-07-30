Биткоин – чудо, США будут криптостолицей мира: слова Трампа удивили толпу

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обещает урегулировать криптовалютную отрасль, а также сделать Соединенные Штаты "криптовалютной сверхдержавой". Также в случае своего избрания президентом Трамп планирует создать в США стратегический запас биткоинов.

Видео дня

Как сообщает CoinDesk, об этом он заявил на криптовалютной конференции Bitcoin 2024, состоявшейся в Нашвилле, штат Теннесси. "У нас будут правила, но теперь правила будут писать люди, которые любят вашу отрасль, а не ненавидят ее", – заявил Дональд Трамп, обращаясь к криптосообществу.

В своей речи политик неоднократно пытался сравнить свою позицию с действиями действующей администрации Джо Байдена, по словам "блокирующего путь" криптосообщества. Впрочем, сам Трамп не всегда был поклонником криптовалют. По своей каденции он неоднократно критиковал этот класс активов, а в 2019 году заявил, что биткоин не является деньгами, изменчив и базируется на воздухе, а криптовалюты в целом способствуют развитию подпольных рынков.

Теперь он называет биткоин "чудом технологий, сотрудничества и человеческих достижений" и призывает создавать криптовалюту в США. Среди других его обещаний:

устранение председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, известного своей критикой криптовалют;

создание консультативного совета по криптовалютам при президенте;

смягчение приговора Россу Ульбрихту, который создал даркнет-маркетплейс Silk Road и был осужден пожизненно после смерти некоторых клиентов площадки из-за передозировки наркотиков;

создание стратегического запаса с биткоинов, которыми сейчас владеют власти США

"Политика моей администрации будет состоять в том, чтобы хранить все биткоины, которыми правительство США сейчас владеет или покупает. Мы сохраним 100% монет. По сути они станут основой для стратегического национального биткоин-запаса", – резюмировал Дональд Трамп.

Его главная соперница, демократ Камала Гаррис, тоже пытается заручиться поддержкой криптосообщества. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

"Советники Гаррис тоже начали выходить на криптоиндустрию, чтобы как-то получить их расположение или хотя бы уменьшить тотальную поддержку Трампа. По данным Financial Times советники предвыборной кампании Камалы контактировали с ключевыми игроками в криптоиндустрии, чтобы наладить отношения, которые впоследствии могут способствовать разработке регуляторной". – написал Железняк.

По его словам, команда Гаррис налаживает контакты с криптобиржей Coinbase, криптокомпанией Circle и оператором блокчейн-платежей Ripple Labs. Таким образом, кандидат от Демократической партии хочет передать сигнал поддержки "про-бизнесу, ответственному бизнесу".

Как уже писал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп признался, что хранит до полумиллиона долларов в криптовалюте. В своем финансовом отчете он указал криптовалютный кошелек, в котором хранит виртуальную валюту Ethereum.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!