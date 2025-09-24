Этот материал – о том, как размеры минимальной зарплаты, необлагаемого минимума и прожиточного минимума вынуждают заодно выполнять функцию единицы измерения, из-за чего они своему первоначальному смыслу (то есть в соответствии с названиями) уже [почти] не соответствуют, да и единица измерения из них выходит не особо.

Посмотрим, к примеру, на диковинный и причудливый подпункт 291.4 Налогового кодекса Украины (НКУ), по которому рамки годового дохода у плательщиков единого налога, желающих и дальше оставаться в своей группе, составляют для первой, второй и третьей групп соответственно 167; 834 и 1167 минимальных зарплат на начало налогового года.

Откуда такая странная точность? А вот откуда. Сначала договорились об абсолютных суммах не в минзарплатах, а в гривнях, после чего поделили на минзарплату начала соответствующего года – и так получили всю эту точность, пока ее снова не заменят.

То есть не "разрешенные суммы – в зависимости от размера минимальной зарплаты", а наоборот – установили все эти три коэффициента под то, до чего и без нее, уважаемой минимальной, договорились, и "увековечили" их.

[Это, извините, как если бы Трамп свои знаменитые 50 дней решил научно установить именно в неделях и издал бы указ насчёт 7,142857 недель, по истечении которых и начнётся какая-то важная научно обоснованная бомбардировка.]

Да, можно возразить: А зато не надо менять каждый год! Однако же "расплата" за это огромное удобство заключается в том, что запомнить разрешенную сумму можно разве что с точностью до миллиона, вследствие чего кого-то можно и запутать (впрочем, весь современный НКУ именно на путаницу, похоже, и рассчитан), а главное – принимая решение о повышении минзарплаты, теперь всегда будут задумываться, а не слишком ли тогда вырастет граница для "единоналожников".

Разумеется, этот фактор, понятно, не будет самым важным, но разве такая точная индексация разрешения именно под достаточно произвольно устанавливаемую минзарплату важнее почему-то больше?

И где же была эта точность, когда в начале войны принимали действительно необходимое политическое решение о пределе (для третьей группы) в 10 миллиардов гривень и явно было не до игры в размеры минзарплат? Ведь тогда отчего-то не написали про 1 538 461,5 размера минимальной зарплаты на 1 января!

[Вспоминаю, как некогда в девяностые корректировали госбюджет, определенный тогда с точностью чуть ли не до карбованца: изменяли только первые – те, что слева! – одну-две цифры соответствующих многозначных бюджетных чисел, остальные цифры в тех числах даже не трогали и оставляли как есть, то есть "точность" сохранялась!]

Ах, это определенную гарантию индексации разрешенной суммы хотели дать таким образом? Да что вы говорите?! А почему же в таком случае не сделали это благородное дело через привязку к евро? Например, в подпункте 39-2.4.2.1 НКУ насчет начала обложения контролируемых иностранных компаний годовой эквивалент 2 миллионов евро присутствует – и ничего, шляпа с гривни нашей не слетела, однако же при чем тут минзарплата? А при том, что она не евро и сумма ее достаточно волюнтаристская, так что это не гарантия, а ее имитация – так тогда так и говорите!

А вот с использованием другой социальной суммы – необлагаемого минимума – получилось по-другому. Определенную еще в 1996 (а если в карбованцах – в 1995) году сумму в 17 гривень (сейчас ее уже для иных целей хранит пункт 5 подраздела 1 пункта ХХ НКУ) не изменяли, но и давно не используют по прямому назначению, оставив её фактически лишь для определения размеров штрафов (но не для квалификации преступлений!), так что функция, которая была некоторое время дополнительной, – единицы измерения только и осталась!

Функцию же собственно необлагаемого минимума сейчас согласно подпункту 169.1.1 выполняет так называемая налоговая социальная льгота, равная половине (великая мудрость законодателя была именно такой - ровно половине!) от прожиточного минимума для нетрудоспособных на начало соответствующего года, чем обещает фактически уничтожить и эту социальную сумму в изначальном её смысле, ведь сначала уже имеют в виду обложение физлиц и только потом потребительскую корзину и все прочее, что имеет отношение к тому, сколько сейчас нужно денег, чтобы не помереть.

Теперь, кстати, опомнился, наконец, и законодатель, стремясь вернуть прожиточному минимуму то значение, ради которого его изобрели, – отделив от не свойственной ему функции разнообразной единицы измерения, в том числе – для налогообложения, где он используется неоднократно, и даже для квалификации размеров преступлений (значительный, крупный, особо крупный).

Более того: даже лишняя социальная нагрузка – влияние на пенсии, пособия, индексации и т.д., – ведет к тому, что он слишком много за собой тянет, из-за чего "дешевле его не трогать".

Так вот, это же стоит сделать (возвращаемся к тому, с чего начали) и для минимальной заработной платы, которая уже как единица измерения не дает помнить ее же первоначальную функцию.

К примеру, если единый налог для первой группы связан с "трудоспособным" прожиточным минимумом, то для второй – уже с минзарплатой; разрешенные лимиты доходов для всех групп (о чем и было вначале) тоже связаны с минзарплатой, как и военный сбор для первой и второй групп, а также минимальный единый социальный взнос вообще для всех.

Влияет размер минзарплаты и на штрафы за нарушения трудового законодательства, а также, безусловно, на больничные и декретные, но это последнее – хотя бы социальное.

Нельзя объять необъятное.