АРМА готова к новому конкурсу на управляющего "Моршинской", если АМКУ запретит концентрацию "Карпатской джерельной"
АРМА готова провести новый конкурс по отбору управляющего для арестованных корпоративных прав "Моршинской", если Антимонопольный комитет Украины не согласует победителя предыдущего конкурса – компанию "Карпатские минеральные воды".
Об этом заявила глава Агентства Елена Дума во время круглого стола "EU-UA: назревшие евроинтеграционные изменения в подходах к управлению арестованными активами", пишет УНИАН.
"Мы ожидаем заключения Антимонопольного комитета. Если он будет отрицательным – будет объявлен новый конкурс. Положительным – соответственно будут приняты законные решения, с теми рекомендациями, которые мы получим от АМКУ", – сказала глава АРМА.
Круглый стол собрал представителей государственных институций в сфере реализации санкционной политики и представителей ведущих юридических компаний.
На мероприятии юристы отметили, что в Европе не существует практики передачи арестованных или изъятых активов в управление конкурентам.
Эту норму следует закрепить в законодательстве Украины для гармонизации украинского законодательства с европейским на пути вступления в ЕС. А текущие кейсы, противоречащие европейскому подходу, должны быть пересмотрены.
Как отмечают юристы, европейские стандарты также предусматривают существование реестра профессиональных управляющих и контроль за их независимостью от владельцев имущества или их конкурентов.
"Это может быть компания по управлению капиталами, компания по управлению активами. Очень широкий круг тех, кто реально может включиться в этот процесс", – прокомментировал привлечение к управлению арестованными активами институциональных инвесторов, в том числе международных, Маркиян Бем, партнер "Назар Кульчицкий и Партнеры".
Отдельным был вопрос оценки арестованного имущества для дальнейшего контроля эффективности управления. Занижение оценки может привести к отсутствию ответственности управляющего за уменьшение реальной стоимости актива в процессе управления. Профессиональные управляющие или инвесторы заинтересованы в росте стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности.
Денис Шкаровский, партнер ЮК VB PARTNERS, отметил, что в европейской практике изъятые активы должны в дальнейшем работать в интересах общества и экономики. Как отметили участники дискуссии, одним из таких инструментов сохранения деятельности бизнеса в условиях ареста или изъятия у находящихся под санкциями может быть сохранение менеджмента компаний — они лучше знают специфику бизнеса, управление им и имеют стратегию роста его стоимости.
Виталий Сердюк, старший партнер АО AVER LEX, заявил, что работающий в Украине бизнес под санкциями должен служить экономическим и другим интересам нашего государства.
"Всегда у больших денег существует большой частный интерес. Как защитники и представители соответствующих сфер бизнеса, мы видим последние два года, что меры, которые должны быть направлены в пользу национального интереса, к сожалению, в большинстве случаев направлены на обеспечение определенного частного неблагополучного и конкурентного интереса", – констатировал он.
В свою очередь Елена Дума отметила, что Агентство приветствует привлечение иностранных фондов и компаний к управлению арестованными в Украине активами. Она говорит, что Украина устранила барьеры для них:
"Любые иностранные юридические лица без всяких ограничений имеют право участвовать в конкурсе АРМА на отбор управляющего", – сказала глава АРМА.
Участники круглого стола согласились, что украинское законодательство и практика в сфере применения санкций требуют существенного усовершенствования. В частности, нужно выработать механизм во избежание блокирования 100% активов, часто распределенных между добродетельными собственниками и лицами, находящимися под санкциями.
Елена Дума на круглом столе заявила о намерении создать постоянную диалоговую платформу между АРМА и ведущими юристами, чтобы наработать более совершенное регулирование в сфере санкционной политики.