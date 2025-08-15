Скоро исполнится 60 лет со знаменитого сентябрьского (1965 года) Пленума ЦК КПСС, начавшего экономическую реформу, неофициально называвшуюся в честь нового премьера косыгинской (новый генсек Брежнев, пришедший вместе с ним ко власти в октябре 1964 года, понятно, обижался), а на Западе окрестили либерманизацией - в честь харьковского профессора Евсея Григорьевича Либермана.

Ибо на самом деле началась она именно с его [контр]революционных экономических статей - кстати, ещё при Хрущёве - в главных изданиях единственной тогда партии - журнале "Коммунист" (июль-1956) и газете "Правда" (09.09.1962 - "План, прибыль, премия").

И хотя теперь принято считать (и не совсем без оснований), что та реформа не достигла своих целей и вообще захлебнулась, именно после этого "исторического Пленума" - в "золотой" восьмой пятилетке (1966-1970) были зафиксированы наибольшие темпы роста за последние 35 лет, тогда же в стране стали применяться "почти капиталистический" [полный] хозяйственный расчёт, появились фонды экономического стимулирования и соответственно премии, прекратили забирать в бюджет остаток прибыли и т.д. (в частности - вместо территориальных совнархозов вернули отраслевые министерства).

Рождённый в Славуте (тогда - Волынь, сейчас - Хмельницкая область) Евсей Либерман почти всю жизнь работал в Харькове, причём больше всего - в том самом Харьковском инженерно-экономическом институте (теперь - Харьковский национальный экономический университет), который закончил (когда это ещё был Харьковский коммерческий институт) будущий Нобелевский лауреат Семён Кузнец.

Так вот, научный руководитель моего научного руководителя (то есть мой "научный дедушка") Евсей Либерман и Семён (Шимен) Кузнец – почти ровесники: годы жизни первого - всего на 4 года раньше, чем второго.

И если первый из них фактически обосновал экономическую реформу 1965 года, пытаясь привнести крохи капитализма в социализм, то второй в 1971 получил нобелевку за попытку спасти кейнсианство, пытавшееся, наоборот, привнести крохи социализма в капитализм. Так харьковчане и двигали экономику навстречу друг другу.

Впрочем, максимальную практическую пользу из этого взаимного движения "инжэковцев" извлекли гораздо более решительные китайцы - во главе с бухаринцем Дэн Сяопином, своевременно вспомнив о "врастании" капитализма в социализм путём не только стимулирования (с мягкой "перестройкой"), но и разрешённой многоукладности, при этом грамотно оставив от социализма только привычные слова и необходимую для слишком огромной страны полудиктатуру.