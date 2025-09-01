Возможно подорожание: что будет с долларом в Украине в первую неделю осени
Курс доллара в Украине в первую неделю сентября в целом будет оставаться стабильным. При этом не исключается небольшое подорожание американской валюты – на 1,1-1,2%, то есть максимум до 41,8 грн по официальному курсу (с нынешних).
Такой прогноз озвучила члена правления Unex Bank Анна Золотько, пишет Finance.ua. Следует учитывать, что это предположение, а не гарантия – точно предсказать курс валют невозможно, особенно учитывая условия полномасштабной войны.
Курс доллара в первую неделю сентября: прогноз
- Общий прогноз на первую неделю сентября – стабильный курс с вероятным ростом доллара примерно на 1,1-1,2% (учитывая нынешний показатель 41,32 грн/грн, это означает подорожание "бакса" не более чем до 41,82 грн).
- Аналогичная тенденция, по мнению банкира, может сохраняться в течение всего сентября.
- На валютный рынок, по словам Золотько, будет влиять сочетание факторов, которые в основном будут способствовать стабильности:
- – монетарная политика: возможное снижение учетной ставки НБУ стимулирует кредитование, но также повысит и спрос на валюту;
- – международная помощь: своевременное поступление средств поддержит гривню и снизит девальвационное давление;
- – ключевой источник неопределенности – война: обострение боевых действий может резко увеличить спрос на иностранную валюту.
"На фоне ожидаемого возможного снижения учетной ставки НБУ 11 сентября и сдержанной инфляции, курс доллара прогнозируется стабильным, но несколько выше текущего уровня", – рассказала Золотько.
Итоги последней недели лета: что было с парой гривня-доллар
- Официальный курс: гривня показала стабильность, колеблясь в узком диапазоне от 41,26 до 41,43 грн/долл.
- Наличный рынок: курс был волатильным, с широким диапазоном котировок в начале недели (41,08-41,60 грн/долл.) и кратковременным падением до 40,49 грн/долл. в среду, после чего произошло частичное восстановление.
- Межбанк: гривня укрепилась примерно на 6 копеек, хотя в течение дня наблюдались резкие колебания.
- Нацбанк активно сглаживал колебания, продав 573 млн долл. – это на 4% больше, чем неделей ранее.
Стоит также учитывать, что за последний месяц, с 1 августа 2025 года, долар в банках Украины заметно подешевел. Так, месяц назад доллары в банках покупали и продавали в среднем на 40 коп. дороже, чем теперь.
