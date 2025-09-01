Возможно подорожание: что будет с долларом в Украине в первую неделю осени

Курс доллара в Украине в первую неделю сентября в целом будет оставаться стабильным. При этом не исключается небольшое подорожание американской валюты – на 1,1-1,2%, то есть максимум до 41,8 грн по официальному курсу (с нынешних).

Такой прогноз озвучила члена правления Unex Bank Анна Золотько, пишет Finance.ua. Следует учитывать, что это предположение, а не гарантия – точно предсказать курс валют невозможно, особенно учитывая условия полномасштабной войны.

Курс доллара в первую неделю сентября: прогноз

Общий прогноз на первую неделю сентября – стабильный курс с вероятным ростом доллара примерно на 1,1-1,2% (учитывая нынешний показатель 41,32 грн/грн, это означает подорожание "бакса" не более чем до 41,82 грн ).

Аналогичная тенденция, по мнению банкира, может сохраняться в течение всего сентября.

. На валютный рынок, по словам Золотько, будет влиять сочетание факторов, которые в основном будут способствовать стабильности: – монетарная политика: возможное снижение учетной ставки НБУ стимулирует кредитование, но также повысит и спрос на валюту; – международная помощь: своевременное поступление средств поддержит гривню и снизит девальвационное давление; – ключевой источник неопределенности – война: обострение боевых действий может резко увеличить спрос на иностранную валюту.



"На фоне ожидаемого возможного снижения учетной ставки НБУ 11 сентября и сдержанной инфляции, курс доллара прогнозируется стабильным, но несколько выше текущего уровня", – рассказала Золотько.

Итоги последней недели лета: что было с парой гривня-доллар

Официальный курс: гривня показала стабильность, колеблясь в узком диапазоне от 41,26 до 41,43 грн/долл.

Наличный рынок: курс был волатильным, с широким диапазоном котировок в начале недели (41,08-41,60 грн/долл.) и кратковременным падением до 40,49 грн/долл. в среду, после чего произошло частичное восстановление.

Межбанк: гривня укрепилась примерно на 6 копеек, хотя в течение дня наблюдались резкие колебания.

гривня укрепилась примерно на 6 копеек, хотя в течение дня наблюдались резкие колебания. Нацбанк активно сглаживал колебания, продав 573 млн долл. – это на 4% больше, чем неделей ранее.

Стоит также учитывать, что за последний месяц, с 1 августа 2025 года, долар в банках Украины заметно подешевел. Так, месяц назад доллары в банках покупали и продавали в среднем на 40 коп. дороже, чем теперь.

