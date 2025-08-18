Войну до 2027 года "впишут" в новый госбюджет Украины: сколько миллиардов не хватает

Государственный бюджет Украины на 2026 год разработают из расчета, что полномасштабная война продлится весь год. С учетом этого правительству нужно привлечь $45 млрд внешнего финансирования.

Об этом на презентации проекта Программы действий правительства 18 августа заявил министр финансов Сергей Марченко. Впрочем, он заверил: если мирные переговоры позволят положить конец войне, в бюджет будут внесены соответствующие изменения.

Кабмин готовится, что воевать придется весь 2026 год

"Мы сейчас не имеем других вариантов, чем идти по альтернативному сценарию, который предусматривает продолжение войны на весь 2026 год. Если сложатся положительные последствия переговоров и будет понимание до конца года, что война завершится стабильным миром для Украины, конечно, этот подход мы пересмотрим, но на сегодняшний момент мы должны быть прагматичными, и поэтому до 2026 года мы планируем продолжение боевых действий", – сказал Марченко.

Он отметил, что потребность во внешнем финансировании Украины на следующий год оценивается в $45 млрд. Эта сумма включает и покрытие бюджетного дефицита, и обеспечение долгов.

"На сегодняшний момент эта потребность полностью не покрыта. Мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами. Это страны G7, это Европейский Союз, и я думаю, что вместе с... нашими ключевыми стейкхолдерами мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать", – заявил министр.

Также Сергей Марченко напомнил, что Верховная Рада приняла план реформ в Украине, который должен быть выполнен. Он уверен, что правительственная команда настроена на выполнение этих реформ, поэтому потребность внешнего финансирования на 2026-2028 годы для Украины будет закрыта.

Украина получает доходы от замороженных миллиардов Кремля

8 августа Европейский Союз получил 1,6 млрд евро процентов, начисленных на замороженные активы Центрального банка России. Речь идет о так называемых непредвиденных доходах от активов, которые остаются заблокированными, однако проценты по ним могут быть использованы для поддержки Украины.

Если раньше 90% средств направлялись через Европейский фонд мира (EPF), а 10% через механизм Ukraine Facility, то начиная с этого транша 95% будет поступать через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (ULCM), а остальные 5% через EPF.

Параллельно Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,2 млрд евро в рамках финансового инструмента Ukraine Facility по программе Pillar. Средства пойдут на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Министерство обороны перераспределило бюджет, увеличив финансирование боевых батальонов на передовой до 7 млн грн на каждое подразделение. Благодаря этому ожидается улучшение оснащения бригад современной техникой и повышение их оперативности на фронте.

