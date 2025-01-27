'Венгрии были даны гарантии энергетической безопасности': Сиярто обвинил ЕС в попустительстве Украине, перекрывшей транзит газа из РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что его страна получила от Европейского Союза запрашиваемые ею гарантии по энергетической безопасности. Он обвинил Украину в "наглом поведении" из-за того, что Киев прекратил транзит газа из России.

Видео дня

Об этом пишет HIR TV. Канал ссылается на заявления венгерского министра в Facebook.

По словам Сиярто, Еврокомиссия обязалась защищать газо- и нефтепроводы, ведущие к странам-членам ЕС. Кроме того, глава венгерского МИД говорит, что Еврокомиссия пытается получить от Украины гарантии сохранения поставок нефти в страны ЕС.

Вместе с тем Сиярто добавил, что в сфере энергетической безопасности ЕС якобы "привлекает украинцев к крайне наглому поведению". Он вспомнил о прекращении транзита российского газа и забросил Украине якобы нападение на газопровод "Турецкий поток".

Сиярто также затронул тему санкций против России. Он заявил, что антироссийские ограничения "наносят гораздо больший ущерб европейской экономике, чем российской".

"Они не приближают нас к миру, они лишь снижают уровень жизни европейцев и наносят экономический ущерб европейским странам. Теперь стало ясно, что мы правы", — заявил глава венгерского МИД.

Как сообщал OBOZ.UA:

27 января ЕС в последний момент продлил санкции против России еще на полгода. Консенсуса удалось достичь благодаря компромиссному решению между ЕС и венгерскими властями.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике ультимативную позицию Венгрии относительно санкций против РФ. По словам политика, если Будапешт выступит против, это станет очевидным, что Виктор Орбан "играет в команде Путина, а не в нашей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!