"Ваша виза отозвана": посольство США в Украине выложило странные сообщения в Instagram

Посольство США в Украине опубликовало в Instagram тревожные сообщения: "Ваша виза отозвана", "Вы должны выехать", "Пребывание в США – не право, а привилегия ", что вызвало панику среди украинцев. Это произошло после того, как многие украинцы получили электронные письма с угрозами: "федеральное правительство найдет вас" и "не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах".

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Об этом OBOZ.UA стало известно из публикации в Instagram. Украинское сообщество всколыхнула новая волна беспокойства после того, как официальная страница Посольства США в Украине опубликовала серию резких сообщений.

В постах, сопровождающихся изображениями, приведены фразы: "Ваша виза просрочена", "Ваша виза отозвана", "Вы должны выехать" и даже "Пребывание в США – не право, а привилегия". Эти слова сразу вызвали сильную реакцию, в частности, среди украинцев, которые находятся в США на условиях гуманитарной защиты после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Еще раньше, несколько недель назад, украинцы, легально находящиеся в США в рамках гуманитарной программы, начали получать электронные письма от правительства, что поражали содержанием. В письмах говорилось, что они должны покинуть территорию США в течение семи дней, в противном случае – федеральное правительство найдет вас. В текстах также содержались угрозы депортации: "Не пытайтесь остаться в Соединенных Штатах".

СМИ, в частности Reuters, сообщили, что это могло быть ошибочное сообщение, и впоследствии Министерство внутренней безопасности официально подтвердило, что письма были отправлены по ошибке, а статус украинцев остался в силе. Однако само появление таких сообщений посеяло тревогу, особенно на фоне новостей о планах администрации Трампа лишить временного статуса более 240 тысяч украинцев.

Одна из украинок, получившая сообщение, призналась журналистам, что не могла дышать и плакала без остановки. Она отметила, что не имела никаких нарушений, обновила свой статус еще летом и не могла понять, почему ее заставляют покинуть страну.

На фоне этой тревоги посты Посольства США в Instagram показались многим еще одним сигналом возможной смены политики. Разумеется, в официальной форме никто не заявлял об изменениях в условиях пребывания украинцев. Но форма подачи сообщений без объяснений, без контекста лишь усугубила атмосферу страха и неопределенности. Пока что ни Государственный департамент США, ни Посольство не прокомментировали публикации в Instagram и не дали разъяснений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп впервые публично продемонстрировал так называемую "золотую карту", за покупку которой иностранные инвесторы смогут получить американское гражданство. Ее стоимость будет составлять 5 млн долларов.

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