В Украине создали цифрового двойника министра Федорова: как пообщаться с главой Минцифры

В Украине создали цифрового двойника министра цифровой трансформации Михаила Федорова, который отвечает текстом и голосом и позволяет гражданам делиться идеями, отправлять обращения и резюме для участия в проектах Минцифры и Дії. Самые интересные сообщения и предложения будут поступать непосредственно министру.

Видео дня

Об этом министр сообщил на IT Arena 2025. Цифровой двойник Федорова позволяет общаться как текстом, так и голосом. Он обучен на более 10 000 публичных высказываний министра, материалах медиа и постах в социальных сетях Минцифры, что позволяет ему максимально достоверно воспроизводить стиль общения главы ведомства.

Благодаря этой технологии пользователи могут присылать идеи по улучшению государственных сервисов, рассказывать о проблемах с онлайн-услугами, присылать резюме для присоединения к команде Минцифры и Дії, а также получать советы по развитию, обучению и карьере. Министр подчеркнул, что главная цель цифрового двойника – собирать идеи и обращения украинцев, чтобы ни одно предложение не оставалось незамеченным, а талантливые люди могли присоединиться к государственным проектам.

"Это шаг в новую эру взаимодействия граждан и государства, где технологии позволяют быстро, прозрачно и эффективно коммуницировать и решать проблемы вместе", – отметил Федоров. Чтобы пообщаться с цифровым двойником, необходимо зайти в чат-бот @thedigital_bot в Telegram и авторизоваться через приложение Дія. После этого пользователь может задавать вопросы текстом или голосом, а искусственный интеллект анализирует запрос и дает ответ в реальном времени.

Самые интересные идеи и обращения попадают непосредственно к министру. В планах Минцифры – запуск цифрового двойника в WhatsApp, что расширит возможности коммуникации. Технология работает на платформе n8n, а для озвучивания голоса использованы решения ElevenLabs. Обращают внимание, что двойник находится на этапе обучения и не дает индивидуальных рекомендаций, ведь не имеет доступа к персональным данным пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, новое исследование показало антикоррупционную и экономическую выгоду от использования цифровой системы Дія. За пять лет работы цифровизация помогла украинцам и государству сэкономить в целом 184 млрд грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!