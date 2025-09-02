В Украине рассматривают частичное открытие аэропортов: эксперт назвал сроки и условия

В Украине в ближайшее время возможно частичное открытие аэропортов, но только при условии гарантии авиационной, технической и военной безопасности. Ключевые факторы – готовность инфраструктуры, страхование рейсов и создание контролируемого воздушного пространства. После принятия соответствующего решения понадобится от 1 до 2 месяцев.

Британское издание The Telegraph сообщило о существовании плана запуска украинских аэропортов, в частности во Львове. По их данным, безопасность полетов должна обеспечиваться западными истребителями и наземными системами ПВО.

В перспективе подобный подход может распространиться и на Киев, и другие аэропорты центральной Украины. В то же время все зависит от реальной ситуации на фронте и возможных политических договоренностей о прекращении огня. Эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце в эфире телемарафона отметил, что возобновление авиаперелетов возможно только при условии обеспечения трех ключевых составляющих безопасности:

авиационная безопасность – подготовка самолетов и экипажей, соответствие аэропортовой инфраструктуры стандартам;

– подготовка самолетов и экипажей, соответствие аэропортовой инфраструктуры стандартам; безопасность полетов – контроль за воздушным движением, техническое состояние самолетов и авиапредприятий;

– контроль за воздушным движением, техническое состояние самолетов и авиапредприятий; военная безопасность – защищенность от ракетных и дроновых атак, создание буферных зон.

Кроме того, нужна готовность инфраструктуры – сертификация персонала, модернизация оборудования и защищенность наземных объектов. Долинце пояснил, что в мире существует практика создания no-fly zone – зон, где полностью или частично ограничено движение воздушных судов.

Это позволяет уменьшить риски и обеспечить контролируемое воздушное пространство для коммерческих рейсов. В Украине такая модель может стать временным решением для безопасных полетов, но требует дополнительной оценки специалистов и международной поддержки.

По словам эксперта, экономический фактор также является важным. Для того чтобы аэропорт работал безубыточно, ему необходимо обслуживать не менее 100 тысяч пассажиров в год. Крупные аэропорты должны иметь пассажиропоток от нескольких сотен тысяч до полумиллиона, чтобы не только окупать расходы, но и иметь ресурс для развития.

Также остро стоит вопрос страхования самолетов и рейсов. Нужно найти механизм, который позволит страховать борта по адекватной цене, чтобы авиабилеты оставались доступными для пассажиров.

По оценкам аэропортов и авиакомпаний, для возобновления работы после принятия соответствующего решения понадобится от 1 до 2 месяцев. Отмечается, что это включает подготовку инфраструктуры, персонала и восстановление авиационных процедур.

