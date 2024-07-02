В Украине планируют заморозить социальные стандарты: что будет с минималкой и выплатами

В Украине могут заморозить прожиточный минимум и минимальную заработную плату в 2027 году. Если это произойдет, минимальная зарплата будет оставаться на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум – 2920 гривен еще на три года.

Видео дня

Об этом идет речь в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы. Замораживание социальных стандартов означает, что эти показатели будут оставаться неизменными в течение следующих трех лет, несмотря на рост инфляции или другие экономические факторы.

От минимальной зарплаты и прожиточного минимума в Украине зависят многие социальные выплаты, такие как минимальные пенсии, социальные пособия на детей, пособия по безработице, пособия малообеспеченным семьям, а также выплаты на содержание детей на попечении. Замораживание этих стандартов приведет к тому, что эти выплаты также не будут пересматриваться до 2027 года.

"Заморозка" соцстандартов предполгается ради экономии бюджетных средств. Однако глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что эти меры слишком жесткие. По его мнению, замораживание социальных стандартов может помешать возвращению украинцев, уехавших за границу в поисках лучших условий жизни.

"Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жестким мероприятием по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов ", – отметил Гетманцев.

Бюджетная декларация – это документ, определяющий основные направления бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Она включает в себя прогноз экономического и социального развития страны, а также плановые бюджетные параметры. В этом документе отражены как ожидаемые доходы и расходы государственного бюджета, так и прогнозы основных макроэкономических показателей.

В Бюджетной декларации 2025-2027 годов отмечено, что прогноз роста реального ВВП на 2025 год снижен до 2,7% из-за последствий разрушения энергетической инфраструктуры. Это существенно ниже прогноза Международного валютного фонда (МВФ) – 5,5% и Национального банка Украины (НБУ) – 5,3%. Номинальный ВВП на 2025 год в Бюджетной декларации уменьшен до 8466 млрд гривен, тогда как МВФ прогнозирует 8744 млрд гривен, а НБУ - 8705 млрд гривен. Это уменьшение номинального ВВП, соответственно, приводит к уменьшению доходной (налоговой) базы на следующий год. Основные плановые бюджетные параметры включают приоритетные задачи налоговой и таможенной политики, такие как:

восстановление зачисления в госбюджет НДФЛ в размере 4% , временно направляемого в общий фонд бюджетов ОТГ;

, временно направляемого в общий фонд бюджетов ОТГ; направление доходов государственного дорожного фонда в общий фонд государственного бюджета с постепенным его восстановлением в 2025-2027 годах (25% в 2025 году, 50% в 2026 году, 75% в 2027 году);

(25% в 2025 году, 50% в 2026 году, 75% в 2027 году); постепенное приближение ставок акцизного налога на табачные изделия и топливо к уровню, предусмотренному директивами ЕС;

к уровню, предусмотренному директивами ЕС; продолжение направления военного НДФЛ в специальный фонд государственного бюджета;

в специальный фонд государственного бюджета; уплата налога на прибыль банками по повышенной ставке 25%.

В Бюджетной декларации также отмечается, что для финансирования потребностей обороны на 2025-2027 годы, которая оценивается в 340 млрд. гривен ежегодно, может возникнуть необходимость изменения ставок основных бюджетообразующих налогов.

Бюджетная декларация исходит из устойчивости поступлений в бюджет и уровня распределения доходной части через ВВП на уровне около 30% ВВП по доходам сводного бюджета. Финансирование включает уменьшение бюджетного дефицита:

2025 год – 18,2% ВВП;

2026 год – 10,3% ВВП;

2027 год – 6,7% ВВП.

Расходная часть бюджета также предусматривает уменьшение расходов по обороне. Расходы на безопасность и оборону определены на 2025 год на сумму 2 226,8 млрд гривен (26% ВВП), на 2026 год – 1 626,8 млрд гривен (16% ВВП), на 2027 год – 1 532,8 млрд гривен ( 13% ВВП). Отмечено, что такие расходы будут пересматриваться при необходимости.

В итоге замораживание социальных стандартов до 2027 года может иметь серьезные последствия для многих украинцев, которые зависят от социальных выплат. Этот вопрос будет активно обсуждаться в парламенте и окончательное решение может изменить подход к социальной политике страны в ближайшие годы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинская экономика не только устояла под ударом полномасштабной российской агрессии, но и постепенно восстанавливается. В связи с этим Украина впервые за время своей независимости попала в список с уровнем доходов выше среднего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!