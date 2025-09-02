В Украине обвалился спрос на доллары: будет ли новый ажиотаж и в чем советуют хранить сбережения

Спрос населения Украины на иностранную валюту, в основном доллары, не вернулся к прошлогодним уровням, даже несмотря на небольшой рост. Если в конце лета-начале осени 2024 года чистый спрос достигал $1 млрд в месяц, то сейчас – около $270-280 млн, т.е. в 4 раза меньше. Это, расчетам Национального банка, вызвано тем, что украинцы стали чаще отдавать предпочтение сбережениям в гривне.

Такие данные привел первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью "Интерфакс-Украина". Он уверен, что такая динамика – результат политики НБУ, направленной на повышение привлекательности гривневых активов.

Несмотря на традиционные сезонные колебания, НБУ не прогнозирует резкого скачка спроса на валюту, подобного прошлогоднему . В 2024 году, по мнению Николайчука, этот всплеск был вызван отложенным спросом из-за валютных ограничений, которые действовали в предыдущие годы.

НБУ в целом снижение спроса на валюту с двумя факторами: – насыщением спроса в прошлом году; – пониманием со стороны населения, что гривневые инструменты могут принести стабильный и хороший доход, в то время как хранение валюты "под матрасом" не приносит прибыли и несет риски.

Ставки по валютным депозитам уже снизились до минимума (часто до 1% и ниже), что также делает их менее привлекательными.

На прямой вопрос о том, стоит ли продавать валюту и инвестировать в ОВГЗ, Николайчук ответил, что "НБУ не дает инвестиционных советов", но призывает "доверять национальной валюте".

Банкиры и финансовые эксперты, которые как раз не отказываются давать украинцам инвестиционные советы, действительно рекомендуют украинцам обратить внимание на гривневые депозиты и ОВГЗ. Однако, они не призывают полностью отказываться от хранения сбережений и в иностранной валюте.

Так, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечал, что вложения стоит диверсифицировать в разные активы. В частности:

валюта – 30% сбережений , из которых: – 50% – гривневые инструменты с фиксированной доходностью депозиты, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), облигации известнейших украинских эмитентов; – 50% – доллар, евро и швейцарский франк. По словам Козырева, оптимальной пропорцией станет: половина от этого в доллар, до 40% – в евро, до 10% – в швейцарский франк.

, из которых: недвижимость и земля – 40% , из которых: – 80% в жилой недвижимости; – 20% – в земле или коммерческой недвижимости.

, из которых: фондовый рынок – до 20%;

золото или серебро – до 5-7%;

криптовалюты (по желанию) – до 3-5%: "Если желания рисковать нет, то эту часть средств я бы тоже вложил дополнительно в золото, как в актив-убежище", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZ.UA, курс доллара в Украине в первую неделю сентября в целом будет оставаться стабильным. При этом не исключается небольшое подорожание американской валюты – на 1,1-1,2%, то есть максимум до 41,8 грн по официальному курсу.

