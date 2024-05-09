В Украине могут повысить налоги: эксперт объяснил, чего ожидать в ближайшее время. Видео

В Украине рассматривают возможность повышения налогов, поскольку в течение двух лет войны их не увеличивали. Если такое повышение произойдет, оно, вероятно, будет незначительным, возможно, на 10% или даже меньше, с учетом оказываемой Украине внешней помощи.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал эксперт по международной экономике Иван Усс. "Скорее всего, придется поднимать налоги, но мы видим, что мы прошли два года войны не поднимая налоги, многие специалисты, аналитики экономических процессов говорят, что вообще-то это почти невозможно, когда страна воюет и при этом не поднимает налоги, которые нужны для функционирования государства ", – отметил эксперт.

Украинская экономика переживает тяжелые времена из-за войны и потребностей оборонной сферы. В таких условиях, согласно выводам эксперта, стране необходимо рассмотреть возможность повышения налогов. "Придется идти на этот шаг, это не будет какое-то существенное повышение налогов, то есть это не на 50%, возможно, на 10% поднимут налоги, а возможно даже еще меньше", – заявил Ус.

Он объяснил, что такое повышение не будет значительным благодаря внешней помощи разных стран. "Здесь мы видим, что все же у нас много переговоров, многие страны, Канада, Австралия, Новая Зеландия, они все помогают, и все это позволяет получить средства, которые нам и на оружие хватает и на выплату социальных гарантий государства, что тоже очень важно, – отметил он.

Отметив вес внешней помощи, Ус подчеркнул, что этот фактор имеет решающее значение в обеспечении экономической стабильности и развитии Украины. "Скажу сразу, без международных партнеров мы не сможем покрыть дефицит бюджета. Тридцать семь миллиардов, о которых говорил Минфин, мы его не сможем самостоятельно покрыть", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовят пересмотр упрощенной системы налогообложения, то есть в том числе и правил для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего планируется перекроить распределение ФЛП по группам и ввести дифференцированные налоговые ставки для разных видов деятельности.

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