В Украине изменили курс доллара: какую стоимость выставили банки и обменники

В украинских обменниках изменился курс доллара. Утром 29 августа они определили его стоимость в средние 40,86/41,47 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке, но на 3 коп. дешевле в продаже, чем днем ранее.

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Банки же утром 29 августа выставили курс наличной валюты в средние 41,1/41,5 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 10 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения покупают валюту по 40,85-41,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

Райффайзен Банк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн.

Продают же они ее по 41,39-41,5 грн. Так:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Укрэксимбанк – 41,5 грн;

Райффайзен Банк – 41,39 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,5 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Украинцам продавали фальшивые доллары

В то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2023 году, по данным НБУ, на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников банкнотой стала в 100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 7% от общего количества изъятых фальшивок.

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Алексей Козырев ожидает, что на текущей рабочей неделе (заканчивается 30 августа) в украинских банках существенно изменится курс наличного доллара. По прогнозам, он будет находиться в пределах от 40,8 до 41,85 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке и рост в продаже.

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