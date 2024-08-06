В Украине будут урезать некоторые бюджетные расходы: удастся ли этим заменить повышение налогов

Чтобы закрыть дыру в бюджете на 500 млрд грн, власти будут урезать некоторые бюджетные расходы, которые финансируются за счет международной помощи. Однако из-за того, что эти деньги страна не может использовать для военных целей, получить таким образом большую сумму не получится, а потому повышения налогов не избежать.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказал нардеп от "Голоса" Яросалав Железняк. Он отметил: речь не идет даже о десятках миллиардов гривен.

"Честно говоря, там не так много, что можно срезать все в бюджете. Это не десятки миллиардов, мы тоже будем это делать, просто не ожидаем, что это будет большая сумма", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в то же время, Украина недополучает серьезные деньги из-за функционирование нелегальных рынков – прежде всего, табака и алкоголя. В частности, на них, по данным международных аналитиков, приходится по 10 млрд грн потерянных средств.

"Ну и таможня – 50-100 (млрд грн. – Ред.) можем считать. Какая на самом деле сумма? Мне кажется, это не очень, честно говоря, важно, потому что хорошо, если бы был миллиард, который украли в армии – мне кажется, это овердофига (сленг. "очень много". – Ред.). А если это в 100 или в 150 раз больше, это такая же проблема, просто в несколько сот раз больше", – объяснил нардеп.

Впрочем, резюмировал он, по его мнению, Украина сможет найти недостающие средства. И "никто не допустит ситуацию, чтобы военным не хватило денег".

Всем украинцам кардинально повысят налоги

Напомним, Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, документ предполагает:

военный сбор увеличить с 1,5% до 5%, обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") его платить (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложить торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и на недвижимость. Платить будут продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае приобретения легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, т. е. новых авто "из салона", придется заплатить 15% стоимости машины. Это будет касаться как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет принимать уже парламент, и там обещают, что это произойдет скоро. В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Кроме того, в Украине увеличили расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличить доходы бюджета на 214,5 млрд грн и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению же главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилв Гетманцевв ("Слуга народа"), анонсированное повышение налогов в Украине даст реальные результаты только при выполнении ряда условий. В частности, при сокращении расходов государства – ведь неэффективное расходования средств возмущает бизнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!