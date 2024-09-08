В НБУ рассказали о купюре в 5000 грн: будут ли в Украине "новые деньги"

В ближайшее время в Украине не появиться купюра в 5 000 грн. Причина – в НБУ считают, что имеющиеся номиналы вполне соответствуют текущей ситуации. А потому новых выпускать не нужно.

Видео дня

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный, передает Liga.net. Там объяснили: вопрос возник по причине того, что сумма в 5 000 грн является "условным эквивалентом 100 дол. США".

"Пока мы не планируем этого. Считаем, что на сегодняшний день имеющиеся номиналы полностью соответствуют текущей ситуации", – сказал Пышный.

В то же время, отметил он, пока нет понимания, будет ли замена названия разменных монет с "копейка" на "шаг" сопровождаться их деноминацией. Т.е., отказом от малого номинала.

"Относительно деноминации – это отдельный вопрос, который мы постоянно анализируем, учитывая обращение монет. Пока такого решения нет", – объяснил глава НБУ.

Когда в Украине введут шаги

Вместе с тем, отметил он, первые монеты с названием "шаг" вместо "копейка" могут появится в Украине уже в первой половине 2025 года. Однако для этого соответствующий законопроект должен быть поддержан народными депутатами в 2024-м.

"Если парламент поддержит нашу инициативу в этом году, мы уже в первом полугодии 2025 года сможем получить шаги в обращении", – сообщил Пышный.

При этом он подчеркнул: идея переименования монет не нова. Она "просто ждала своего часа" – ведь факто того, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обращении "остается то, что объединяет нас с колониальным прошлым", является нонсенсом.

"Копейка сейчас остается исключительно "на болотах" (в России. – Ред), в Беларуси, Приднестровье и у нас. Поэтому мы решили возродить название украинской монеты "шаг", чтобы восстановить справедливость для украинской денежной системы и очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским", – объяснил глава НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!