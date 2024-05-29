В магазинах РФ заметили бытовую технику, производимую для Украины: как работает схема поставок и какие страны замешаны

Бытовая техника Bosch, Delonghi и Philips, первоначально предназначенная для украинского рынка, начала продаваться в России из-за маркетплейсов и магазинов электроники. Отгрузка осуществляется через турецкие, польские и прибалтийские структуры иностранных поставщиков для сохранения их позиций на российском рынке.

Об этом сообщают РосСМИ. Эксперты считают, что зарубежные фабрики перенаправили поставки бытовой техники в Россию из-за падения спроса на технику в Украине на фоне войны.

Несмотря на санкции и экономические ограничения, российские маркетплейсы Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" активно продают технику, предназначенную для украинского рынка. Генеральный директор Kuppersberg Дмитрий Шашкин рассказал, что продаваемая на российских маркетплейсах техника Bosch имела украинские наклейки.

Он подтвердил, что компания сама заказала посудомоечную машину Bosch SMV24AX00K через маркетплейс и получила ее с украинскими маркировками. Шашкин добавил, что поставки такой техники в Россию носят массовый характер, поскольку некоторые иностранные бренды рекомендовали своим фабрикам в Турции, Польше и Прибалтике продолжать поставки для сохранения позиций на российском рынке.

Техника Bosch, предназначенная для украинского рынка, была обнаружена в сетях "М.Видео", "Ситилинк", "Яндекс Маркет" и Holodilnik.ru. На продукции были штампы и наклейки с местом доставки – город Киев, а инструкции были переведены на украинский язык.

Согласно данным отчета GFK, с марта 2023 по март 2024 года в России было продано 284 тысячи посудомоечных машин на общую сумму 9,8 миллиарда рублей, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Бренд Bosch занял 6% рынка в количественном выражении (ранее 10%) и 11% в денежном выражении (ранее 15%).

Генеральный директор производителя бытовой техники Weissgauff Дмитрий Хлуднев подтвердил, что кроме Bosch, подобно России поставляется техника итальянской Delonghi и нидерландской Philips. Один из топ-менеджеров крупной сети магазинов электроники также подтвердил наличие таких товаров в России. По его словам, несколько месяцев назад турецкий дистрибьютор предлагал сети приобрести иностранную технику, предназначенную для украинского рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

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