В банках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать через несколько дней

В украинских банках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (4-10 августа) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время вечером 31 июля там покупали ее в среднем по 41,45 грн, а продавали по 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

Такие же процессы прогнозируются в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42,2 грн. Вечером же 31 июля стоимость доллара там определили в средние 41,28/41,80 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: курсовые отклонения будут находиться в пределах 1-1,5% в неделю. А разница между курсами купли и продажи составит до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

"На следующей неделе, несмотря на то, что спрос на доллар вырос, курс американской валюты останется в пределах коридора 41,6-42 грн. На рынке действует режим управляемой гибкости, согласно которому Нацбанк может осуществлять валютные интервенции, максимально насыщая спрос. А равновесие между продавцами и покупателями уменьшает риск роста курсов", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

При этом он подчеркнул: в целом валютный рынок в августе будет мало чем отличаться от ситуации в июне и июле. А потому курс доллара будет "достаточно привычным".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в августе он будет находиться в пределах 41,8-42,4 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!