Украинцам рассказали, что будет с долларом в ближайшие дни: какой курс ожидается в банках

Украинские банки и обменники готовятся заметно переписывать курс наличного доллара. Так, по прогнозам банковского сектора, до 16 июня стоимость валюты в них будет находиться в рамках 40-41,2 грн/доллар. Вечером 12 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,4/40,9 грн/доллар (покупка/продажа). Обменники – 40,391/40,88 грн/доллар.

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Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах.

"На рынке не стоит ожидать каких-либо чрезмерных, революционных событий. Курсовые изменения будут "в рабочем порядке", согласно правилам режима "управляемой гибкости". Мы предполагаем, что на рынок будут давить инфляция и возможный рост спроса, однако у регулятора достаточно возможностей и средств, чтобы уберечь рынок от негативных явлений", – сказал он.

В целом, отметил Лесовой, на рынке будут те же процессы и тенденции, что и раньше в контексте режима "управляемой гибкости". В частности:

НБУ продолжит постепенное движение в сторону полной валютной либерализации;

"мощные валютные резервы позволят ему более вариативное поведение на межбанке".

Что будет с долларом в июне

В целом же в июне украинцам не следует ожидать резких изменений курса доллара. Так, ведущий эксперт Департамента глобальных рынков ОТП Банка Евгений Миюц отмечает: в начале июня ожидается коррекция курса до 40/40,3 грн/доллар – благодаря выплатам заработной платы. Однако дальше, по его словам, возможен рост до уровней 40,5/40,95 грн.

В то же время, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что диапазон курсовых колебаний в июне будет находиться е в пределах 40-41 грн. При этом курс в конкретный момент времени будет зависеть, по ее словам от ряда факторов – в частности, новостного фона.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам главы Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), при переходе к управляемой гибкости курса, НБУ предупреждал, что колебания будут расширяться. А потому украинцам нужно "понемногу привыкать" к этому.

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