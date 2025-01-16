Украинский ОПК может стать драйвером экономики, производители уже добились фантастических результатов: нардеп Янченко о перспективах и необходимых изменениях в регулировании

В Украине вместе с отменой Хозяйственного кодекса также убрали дополнительный штраф для поставщиков оружия в 7%. Как отмечают авторы таких изменений, действующее законодательство предусматривало сразу три штрафа для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за задержку. В результате компания могла получить штраф, размер которого в несколько раз выше возможной прибыли.

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Изменения в штрафах – лишь одно из необходимых изменений в государственной политике касательно ОПК. О том, какие еще нововведения планируются, а также о перспективах оборонки OBOZ.UA поговорил с одним из авторов нововведений, нардепом от "Слуги народа", членом комитета по экономическому развитию Галиной Янченко.

– В каком состоянии сейчас находится украинский ОПК и какие ошибки в государственной политике в этой области вы могли бы назвать?

– Мы как государство хотим, чтобы у нас был сильный оборонно-промышленный комплекс. Потому что понимаем – это наша единственная настоящая гарантия безопасности. Только украинским оружием и украинскими боеприпасами мы можем бить оккупантов там и тогда, когда мы этого хотим, а не там и тогда, где нам позволяют западные партнеры.

И хотя нам нужен мощный оборонно-промышленный комплекс, государственные закупщики вооружения фактически дискриминируют производителей украинского вооружения. Сейчас объясню поподробнее. Во-первых, производители работают в условиях очень закрытого, я бы даже сказала, монопольного рынка. Они могут продавать только государству. Хотя украинская оборонка может производить втрое больше, чем сейчас может купить государство.

То есть мы им говорим: можно продавать только государству, экспортировать нельзя и зарабатывать на экспорте нельзя.

Во-вторых, в государстве вы можете иметь очень маленькую, ограниченную прибыль. В среднем это 5–7% за контракт. И при всех этих ограничениях существует просто драконовская регулировка.

Например, за один вид нарушения накладывается сразу три вида наказания. Это дублирующие штрафы. И это даже если производитель задержал отгрузку товара по объективным причинам: по оборонным заводам регулярно прилетают ракеты, они зависят от иностранных комплектующих, в том числе из Китая, были проблемы с бронированием и мобилизовывали инженеров, блэкауты и т. д. Есть много объективных факторов, которые могут вызвать незначительную задержку.

А государственные заказчики, даже если произошло незначительное нарушение сроков и оно произошло по объективным причинам, налагают сразу три вида штрафов. И эти штрафы в совокупности только за первый месяц вдвое больше, чем вся прибыль за год может быть у предприятия. Это огромная проблема.

– Речь идет о совокупном размере штрафов в 13%...

– Да. 13%, притом что прибыль составляет 5-7%. Что мы предложили? И кто вообще такие "мы"? Мы – это рабочая группа по проблемам инвестиций и развитию оборонно-промышленного комплекса.

За последние полгода мы провели колоссальную работу. Провели глубокое исследование проблем украинского оборонно-промышленного комплекса. Мы объединили все оборонные ассоциации Украины. Вместе сделали дорожную карту: что нужно сделать в законодательстве и подзаконных актах для того, чтобы украинская оборонка развивалась и масштабировалась.

Один из пунктов – это пересмотр штрафов. То есть должно быть разумно и с точки зрения юриспруденции, и с точки зрения государственного управления. Одно наказание – один штраф. Поэтому мы выбрали наиболее эффективный штраф за просрочку. Наиболее эффективный штраф – это пеня. Потому что она накладывается за каждый день просрочки. Это прогрессивный штраф и реально стимулирует выполнять контракты, плюс он подъемный. А второй и третий вид штрафа – убрать.

Мы уже отменили второй вид штрафа, это 7%, которые предусматривались Хозяйственным кодексом. И начали работать над тем, чтобы отменить третий штраф – это так называемое начисление за использование средств, регулируемое Гражданским кодексом.

Если остается только пеня, это будет балансом интересов и оборонно-промышленного комплекса, и государственных заказчиков. У государственных заказчиков останется рычаг влияния на выполнение контрактов, а у производителей оружия будут адекватные условия.

– Изучалось ли, какая система наказаний за нарушение сроков работает в странах НАТО?

– Дело в том, что в странах НАТО не ограничивают частный сектор. Мы в Украине загнали производителей в тупик и говорим: "Вы там развивайтесь, но мы вас будем душить. Но вы развивайтесь, пожалуйста".

Штрафы в контрактах могут быть и в странах НАТО, и у нас они должны быть. Но они должны быть разумными. И штрафы не могут быть вдвое больше, чем прибыль.

Кроме того, за границей в цену закладывают и кредиты, и разные риски. У нас требуют, чтобы производители показывали калькуляцию себестоимости, и не позволяют туда включать ни затраты на R&D (англ. Research and development – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. – Ред.), ни какие-либо риски, ничего.

– Решение о снижении штрафов активно критикуют представители гражданского общества. Есть мнение, которое имеет право на существование: не помогаете ли вы таким образом компаниям, не выполняющим свои обязательства перед Министерством обороны?

– Те, кто не желает выполнять контракты, их и не выполнит. Даже если штрафы будут 5000%. Поэтому в первую очередь нужно сделать адекватные условия для тех, кто хочет выполнить контракты. Если тем, кто контракты хочет выполнить, паяют штрафы вдвое больше прибыли, им создают условия, в которых крайне сложно работать. Некоторые изготовители просто не могут позволить доплачивать государству за то, чтобы поставить государству оружие.

Нужно вернуть здравый смысл в государственное регулирование. Украинский оборонно-промышленный комплекс работает в условиях монополии государства. И когда возникает монополия в государстве, государство должно вмешиваться, чтобы сбалансировать интересы двух сторон. Как раз в данном случае интересы не сбалансированы. Государство вправе навязывать условия, и эти условия неадекватны, а исполнителю нет возможности сказать: "Давайте пересмотрим контракт".

И выбирать другой другой рынок сбыта ему не дают, потому что запрещен экспорт. И прибыль ограничена.

Оборонка развивается не благодаря, а вопреки государственному регулированию. А представьте, если государственное регулирование будет благоприятным. Мы можем стать независимыми и самодостаточными в снабжении себя оружием и боеприпасами.

Еще один пример: у нас уже четыре года работает эффективная и действительно очень полезная президентская программа льготных кредитов "5-7-9". И она была доступна всем секторам экономики, кроме оборонки.

Только месяц назад был получен первый льготный кредит оборонным предприятием. Потому что опять же и наша рабочая группа, и Минстратегпром, и некоторые другие коллеги на третьем году войны сказали, что необходимо внедрить льготные кредиты для производителей вооружения. Мы с опозданием пересматриваем государственное регулирование и государственную политику.

– Если убрать ограничение прибыли, не приведет ли это к злоупотреблениям и возникновению новых схем, где большую часть стоимости вооружения и будет составлять прибыль?

– Примерно год назад был введен эксперимент, когда для узкой группы продуктов, а именно дронов, позволили зарабатывать не 5-7%, а 25%. И у нас фактически произошел расцвет этой отрасли. Появилось огромное количество производителей, огромное количество R&D-центров, и они действительно выходят с абсолютно инновационными не только в рамках Украины, но и для всего мира решениями. Это и морские дроны, и наземные дроны, и дроны-драконы, и дроны, которые фактически могут заменить дальнобойные ракеты.

Этот эксперимент был удачным. Он показал, что если дать возможность производителям вооружения зарабатывать немного больше, ну хотя бы 25%, у них будет большая сумма, которую они могут вкладывать в инновации, модернизацию и масштабирование производства.

У нас дискуссия с Министерством финансов, и мы понимаем его позицию относительно ограниченного бюджета. Поэтому мы не форсируем этот процесс с ограничением доходности.

Но другое дело с экспортом. Мы не только можем экспортировать вооружение, а мы его должны экспортировать. И я объясню почему. Украинский ОПК может производить продукции в три раза больше, чем может выкупить государство.

Кроме того, ОПК очень разнообразен, он производит огромное количество номенклатуры. Где-то это готовые товары, где-то комплектующие. А где-то это комплектующие, являющиеся частью конечной продукции, которая за границей собирается. В Украине эту запчасть даже невозможно использовать, но ее нельзя свободно экспортировать. То есть даже то, что государство не покупает и в Украине использовать нельзя, экспортировать запрещено.

Как результат, сейчас часть производства загружена где-то на 20%, где-то на 40%, где-то на 60%, а их можно загрузить полностью. Дать людям работу, дать больше налогов и отчислений в бюджет. И что самое главное, дать возможность получать валютную выручку. От этого зависит стабильность гривни.

– Даже очень патриотный бизнес все-таки прежде всего преследует цель зарабатывать. И если предприятиям ОПК разрешить продавать там, где нет ограничения прибыли и более высокие цены, не приведет ли это к возникновению дефицита внутри страны?

– Мы сейчас говорим о разрешенном экспорте – это очень зарегулированная сфера. Производители должны получить разрешения, пройти не менее четырех "сит". Первое – это Минобороны и другие заказчики вооружения. Они должны сказать, нужен ли такой товар в стране, достаточно ли его, планируют ли они в этом году его покупать, в каком количестве. И только если Украине не нужно столько этого товара, его можно экспортировать. Второе сито – дипломаты, это Министерство иностранных дел, которое должно дать свою резолюцию. Далее – должна дать разрешение разведка и т.д.

Очень много нужно получить резолюций и разрешений, чтобы иметь возможность экспортировать даже при разрешенном экспорте. Поэтому любые злоупотребления совершенно исключены, и даже если они появятся, очень легко их прекратить.

– А конкурентоспособен ли наш ОПК за границей? Есть страны, которые заинтересованы в нашем оружии?

– Уже сейчас мы видим, как украинские компании перемещаются за границу, где их никто не ограничивает в экспорте. И сейчас часть украинских компаний производят свои товары в Европе, это преимущественно Польша, Чехия, Словакия. И прибыль оседает в этих странах, а не идет в Украину. И рабочие места создаются для поляков, чехов и словаков, а не для украинцев. И это очень отрицательная тенденция. Я хочу сказать больше: оборонная ассоциация "Технологические силы Украины" недавно проводила опрос. Результаты показали, что 85% производителей вооружения в Украине либо уже релоцировались за границу, либо активно над этим думают. И это очень опасный звоночек, который должен заставить государство срочно что-то менять.

Наши производители очень конкурентоспособны. Первое конкурентное преимущество – это цена. Практически любое украинское вооружение в 1,5-2 раза дешевле иностранных аналогов. Например, украинские бронеавтомобили в два с половиной раза дешевле немецких и как минимум на 25% дешевле канадских.

Буквально недавно была ситуация, по информации немецкой газеты Bild: Германия планировала закупить и поставить нам 400 автомобилей BATT UMG – это немецкие бронеавтомобили. Цена одного бронеавтомобиля с обслуживанием составляла 787 тысяч евро. Но даже при столь высокой цене немецкий концерн не успевал их изготовить в необходимый срок и в необходимом количестве – 400 авто.

Поэтому на выделенные немцами деньги пыталась претендовать канадская компания, которая тоже производит бронеавтомобили – Roshel Senator. Их цена – 375 тысяч евро. И в то же время, например, такие украинские бронеавтомобили, как "Козак" или "Варта", стоят всего 300 тысяч евро за штуку. То есть на четверть дешевле канадских и в 2,5 раза дешевле германских.

И это не говоря уже о том, что в случае покупки украинских бронеавтомобилей это не только об экономии на самой закупке. Это и о том, что в Украине будут уплачены налоги, зарплаты людям, созданы рабочие места – это серьезный вклад в украинскую экономику.

Второе наше конкурентное преимущество – эффективность и инновационность. Нехватка ресурсов и общественная мобилизация привели к тому, что мы научились с минимальными ресурсами обеспечивать свои цели. Сначала были обычные FPV-шки, которые изобрели украинцы. Затем нам пришлось изобретать дроны, которые были бы резистентны к РЭБам. Сейчас появились дроны на оптоволокне и так далее. Мы постоянно производим инновации. И продуцируем их очень быстро, потому что есть большое сотрудничество и постоянная коммуникация между производителями и изобретателями с частями на передовой. Бойцы тестируют и предоставляют быструю обратную связь производителям.

Я считаю, что украинский оборонно-промышленный комплекс может выйти на первое место по экспорту. На сегодняшний день на первом месте находится зерно. Вот вам и подтверждение репутации Украины как сырьевого придатка в мире. В будущем, учитывая развитие инноваций, развитие оборонно-промышленного комплекса, оборонка, если мы разрешим экспорт, может занять первое место. И это будет большим достижением нашей страны. Нам нужно производить продукты с добавленной стоимостью. Это необходимо, чтобы мы могли создавать рабочие места с высоким уровнем заработной платы и социальным обеспечением. И в том числе этим мотивировать украинцев, находящихся за границей, возвращаться домой.