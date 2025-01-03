Украинские обменники приготовились ощутимо переписывать курс доллара: чего ожидать в ближайшие дни

На выходных в украинских обменниках ожидается существенное изменение курса доллара. По прогнозу, до 5 января стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн. В то же время вечером 3 января обменные пункты покупают доллары в среднем по 41,98 грн, а продают по 42,57 грн. Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

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В банках же, по прогнозу банковского сектора, курс наличного доллара будет находиться в тех же пределах. Вечером же 3 января они определили стоимость валюты в средние 41,85/42,49 грн (покупка/продажа). Соответственно, прогнозируется рост в покупке при снижении в продаже.

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет держаться занятых позиций по сдерживанию инфляции. А текущие изменения не повредят курсовой меняющейся стабильности", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Официальный курс доллара обновил исторический рекорд в Украине

В то же время, Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 6 января до 42,09 грн. Это на 5 коп. выше текущего курса (который также будет действовать на выходных), а также является рекордом в истории Украины.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, через день после обновления рекорда до 41,99 грн (действовал 24 декабря 2024 года) курс опустился до 41,86 грн, а на следующий день снизился до 41,84 грн.

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

В госбюджет среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, украинские банки и обменники могут не принять некоторые купюры иностранных валют – в том числе доллары. Причем на законных основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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