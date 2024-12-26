Украинские обменники покупают доллар по новому курсу: сколько стоит

В украинских обменниках существенно изменили курс доллара – прежде всего, в покупке. В полдень 26 декабря они определили его в средние 41,66/42,22 грн (покупка/продажа), что сразу на 51 коп. выше в покупке, и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В банках же курс снизили. Там его определили в средние 41,75/42,25 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. ниже в покупке и на 9 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,15-42,5 грн. Так:

ПриватБанк – 42,2 грн;

Ощадбанк – 42,3 грн;

ПУМБ – 42,5 грн;

Райффайзен Банк – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Укрсиббанк – 42,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,19 грн.

Покупают же они ее по 41,55-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Ощадбанк – 41,7 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,65 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

До конца 2024 года курс может вырасти

В свою очередь, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что до конца 2025 года курс доллара в Украине может достигнуть 47,5 грн. При этом до конца текущего – 2024-го – он может вырасти до 42 грн.

Эксперт напомнил: в госбюджет Украины на 2025 год курс доллара заложен на среднегодовом уровне 45 грн. "Это означает, что в этом году мы будем заканчивать примерно на уровне курса около 42 грн. А следующий год мы будем заканчивать на курсе 47 плюс. Может, 47 с половиной", – объяснил экономист.

Нацбанк же на 26 декабря обновил официальный курс доллара до 41,86 грн. То есть до пересечения отметки в 42 грн осталось всего 14 копеек.

Дело в том, объяснил экономист, что ослабление гривни не является произвольным или же результатом каких-либо катастрофических событий. Напротив, по его словам, Нацбанк осознанно ослабляет гривню.

"Исходя из цифр бюджета, до конца этого года стоит ждать, наверное, курс 42 грн/доллар. И это послабление, о котором мы говорим, спланировано, четко просчитано. То есть здесь никаких неожиданностей нет", – резюмировал Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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