Украина запускает первые проекты в рамках соглашения о недрах с США: "Нафтогаз" предложил десять инициатив

Украина предложила первые десять проектов в рамках соглашения о недрах с США, сосредоточенных на добыче энергоресурсов и повышении энергоэффективности, а три из них планируют реализовать до конца 2026 года при финансировании совместного фонда. Отмечается, что инициативы открывают возможности для восстановления производства газа и укрепления энергетической безопасности Украины.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Сергея Корецкого. "Мы хотим быть среди первых проектов в этой сфере", – подчеркнул Корецкий, отмечая стратегическую важность запуска новых инициатив для экономики страны в военное время.

Среди перспективных объектов – месторождение Олесская на западе Украины, где более десяти лет назад Chevron планировала добычу сланцевого газа, но вынуждена была оставить проект после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе. Корецкий отметил, что компании с опытом разработки сланцевого газа, включая Chevron и других западных партнеров, могут присоединиться к реализации этих проектов, что открывает новые возможности для привлечения иностранных инвестиций.

"Если компании с глубокими знаниями в этой сфере заинтересуются проектом на западе Украины, мы будем очень рады сотрудничеству", – подчеркнул руководитель Нафтогаза. В апреле этого года Украина и США подписали соглашение о распределении прибыли от будущей продажи минеральных и энергетических ресурсов страны. По условиям соглашения, обе стороны инвестируют в создание Фонда инвестиций в реконструкцию, который призван ускорить развитие проектов в сфере энергетики и добычи.

Хотя обсуждения в начале вызвали опасения относительно возможной эксплуатации ресурсов Украины, правительство считает соглашение важным инструментом для привлечения поддержки США и финансирования послевоенного восстановления. По словам Корецкого, существующие лицензии также могут быть использованы для новых инвестиций, что позволит ускорить старт проектов.

"Есть американские и канадские компании, а также фирмы из других стран, которые имеют опыт работы в регионах с военными конфликтами. Конечно, это не быстрый процесс, но если мы его не начнем, никаких результатов не будет", – добавил Корецкий.

Соглашение открывает перспективы не только для Украины, но и для американских инвесторов. Часть импорта газа уже поступает из США в виде сжиженного природного газа через польскую компанию PKN Orlen. "Нафтогаз" также ведет переговоры с американскими производителями по прямым контрактам, что может расширить объемы и спектр инвестиций.

По оценкам Центра передового опыта НАТО по энергетической безопасности, Украина имеет одни из крупнейших запасов газа в Европе, а их развитие позволит усилить энергетическую независимость и ускорить экономическое восстановление после войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, США впервые сделали вклад в совместный с Украиной Инвестиционный фонд восстановления, Украина удвоит эту сумму, поэтому стартовый капитал составляет $150 млн. Фонд уже начал работу и первыми будет финансировать проекты в энергетике, инфраструктуре и критических минералах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!