Украина выиграет от торгового мира США и ЕС: названы последствия соглашения

Торговое соглашение между ЕС и США отменило угрозу введения пошлин до 50% на европейские товары и позволило сохранить объемы торговли на сотни миллиардов долларов. Отмечается, что для Украины – это стабильность на внешних рынках, сохранение спроса на экспорт, а также то, что партнеры и в дальнейшем смогут поддерживать нас деньгами, оружием и инвестициями в 2026-2027 годах.

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Об этом рассказал народный депутат из "Слуги народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, стороны смогли избежать худшего сценария – введения многомиллиардных пошлин друг против друга, что могло бы иметь серьезные последствия и для мировой, и для украинской экономики. Соглашение предусматривает:

единый таможенный тариф в 15% для большинства товаров из ЕС (в частности автомобилей, полупроводниковой и фармацевтической продукции), без возможности дополнительного налогообложения;

для большинства товаров из ЕС (в частности автомобилей, полупроводниковой и фармацевтической продукции), без возможности дополнительного налогообложения; нулевые пошлины на стратегические товары обеих сторон – самолеты, химикаты, оборудование для производства микросхем, часть сельхозпродукции и критически важные сырьевые ресурсы;

на стратегические товары обеих сторон – самолеты, химикаты, оборудование для производства микросхем, часть сельхозпродукции и критически важные сырьевые ресурсы; снижение пошлин и квоты на продукцию металлургии, включая алюминий и сталь;

на продукцию металлургии, включая алюминий и сталь; и план закупок энергоресурсов из США на рекордные 750 млрд долларов, как часть европейского отказа от российских энергоносителей.

Документ стал финалом напряженных многомесячных переговоров. Ведь еще в мае экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах с 1 июня 2025 года ввести 50% пошлины на европейские товары, а новое предложение снижало их до 30%, но уже с 1 августа. ЕС в ответ готовил контрмеры на сумму 93 млрд евро. Мир стоял на пороге масштабного экономического конфликта. Однако лишь за несколько дней до дедлайна стороны договорились.

Почему это соглашение важно для Украины

На первый взгляд, двусторонний торговый мир между США и ЕС не имеет прямого отношения к Украине. Но на самом деле, по словам Гетманцева, это соглашение обезопасило нашу страну от серьезного экономического удара.

Во-первых, Украина крайне уязвима к глобальным экономическим кризисам. Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира неизбежно вызвала бы замедление мировой торговли, падение спроса на украинский экспорт и уменьшение валютной выручки. И это в условиях, когда украинская экономика уже длительное время остается низко диверсифицированной и ориентированной на внешний рынок. "Усиление изоляционизма сократили бы объемы внешней торговли, что больше всего ударило бы по экспортно-ориентированным экономикам. А это давняя болезнь Украины", – отмечает Даниил Гетманцев.

Во-вторых, осложнение отношений между ЕС и США могло сказаться на соглашениях по вооружению Украины. Поскольку сейчас часть американского оружия для ВСУ закупают именно европейские страны, любое охлаждение между союзниками грозило срывом поставок.

В-третьих, внимание к Украине могло уменьшиться. Если бы развязался масштабный экономический конфликт на сотни миллиардов долларов, он стал бы главной темой западной повестки дня. А для Украины сейчас критически важно обновление торгового соглашения с ЕС и сохранение политического фокуса на нашей ситуации.

Как отмечает Гетманцев, пока рано судить, насколько эффективно будет выполняться новое соглашение. Однако уже сейчас понятно, что компромисс между США и ЕС – лучший из возможных вариантов. "Кто бы и как ее не оценивал – на данном этапе для нас это лучший вариант из числа тех, которые могли произойти", – заключает он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния официально выразили недовольство новым торговым соглашением между Украиной и ЕС, опасаясь дестабилизации аграрного рынка. Они требуют пересмотра условий соглашения, даже несмотря на заверения Еврокомиссии в его сбалансированности.

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