Украина объявила новые санкции против России: Зеленский подписал указ

Украина ввела санкции против поставщиков компонентов для "шахедов". Новые ограничения ввели против 87 субъектов, в том числе 52 граждан России и 35 компаний (34 из РФ и 1 из Китая).

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Об этом говорится в новом указе президента. Санкции коснулись предприятий и лиц, которые сотрудничают с российской СЭЗ "Алабуга", поставляя компоненты, оборудование и материалы для производства дронов-камикадзе, а также оборудование для российского ВПК.

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