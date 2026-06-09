Украина нашла новое применение миллиардам от продажи ФК "Челси": Зеленский раскрыл детали

Украина хочет потратить 2,4 млрд фунтов стерлингов ($3,34 млрд) от продажи английского футбольного клуба "Челси", который ранее принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу, не только на гуманитарные, но и на военные нужды. Впрочем, окончательного решения с Великобританией по этому поводу достичь пока не удалось.

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Об этом в интервью изданию The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что поднял вопрос использования денег во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

ПВО вместо гуманитарной помощи

Сейчас британское правительство планирует направить вырученные от продажи клуба деньги на гуманитарные нужды Украины. Однако Владимир Зеленский предложил изменить приоритеты в пользу военной поддержки.

Президент подчеркнул, что передача этих миллиардов непосредственно Украине помогла бы профинансировать закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) для сбивания российских ракет, которые регулярно атакуют украинскую энергетическую систему. По словам Зеленского, за счет этих средств Украина могла бы существенно усилить свой противоракетный потенциал, приобретя дополнительные комплексы ПВО у Соединенных Штатов.

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Несмотря на очевидную выгоду для Украины, юридический механизм передачи замороженных активов олигархов на военные нужды остается непростой задачей.

"Премьер-министр сказал мне, что он прилагает все усилия, и я знаю, что наши дипломатические команды обсуждают это. Это сложный момент", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Визит Абрамовича в Киев

Ранее Зеленский подтвердил, что встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем. Тот приезжал в Киев, чтобы передать послание от российской стороны, и предложил передать сообщение украинского лидера Владимиру Путину.

"Он приезжал в Киев. Сказал: "Я привез послание непосредственно вам и хочу взять ваши послания, чтобы передать их Путину", – отметил президент.

Глава государства также добавил, что Абрамович хотел избежать огласки. По словам Зеленского, россияне хотели понять, "что мы готовы сделать" для мирных переговоров, в частности в вопросах Донбасса.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Абрамович отказался передавать Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи "Челси". В обмен на выполнение этого условия олигарх требует от властей британского острова Джерси прекратить расследование в отношении него.

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