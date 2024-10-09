За незаконное мероприятие в порты Крыма под флагом Камеруна Украина конфисковала судно USKO MFU. Судно передано в собственность государства для дальнейшего управления.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГНСУ). Сухогруз USKO MFU стал объектом пристального внимания со стороны украинских правоохранительных органов в июле 2024 года.

Его деятельность вызвала подозрения из-за осуществления коммерческих операций в портах Крыма, что является прямым нарушением как украинского законодательства, так и международных норм. По информации ГНСУ, судно было задержано в водах Одесской области в рамках межведомственной операции, которую совершили морская охрана ГНСУ совместно с другими правоохранительными органами.

Нарушение порядка въезда во временно оккупированные территории Украины через порты Крыма и Азовского моря является серьезным правонарушением. Все украинские порты в оккупированном Крыму остаются закрытыми для коммерческого судоходства в соответствии с законодательством Украины, а также решениями международных институций. Нарушение этого режима судоходства влечет строгие последствия, которые демонстрирует кейс из USKO MFU.

Днепровский районный суд Киева, рассмотрев обстоятельства дела, принял решение передать конфискованное судно USKO MFU в Национальное агентство по управлению активами (АРМА). Это означает, что судно теперь является собственностью государства Украины и его будущее будет находиться под контролем соответствующих государственных органов.

В отношении капитана судна он был официально обвинен по части 2 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины. Это обвинение касается нарушения порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам Украины. Важно отметить, что такие действия не только нарушают украинское законодательство, но и подрывают международную правовую систему, в частности, резолюции Организации Объединенных Наций, которые признают Крым частью Украины и осуждают любые попытки незаконной коммерческой деятельности в регионе.

Задержание сухогруза USKO MFU и передача его в собственность Украины происходит на фоне широкой международной поддержки территориальной целостности Украины. Порты временно оккупированного Крыма, как и акватория Азовского моря, по-прежнему остаются под санкционными режимами, установленными Европейским Союзом, США и другими международными организациями.

Запад судна USKO MFU в порты Крыма под флагом Камеруна свидетельствует о попытке использовать флаг другого государства для обхода международных санкций и ограничений. Однако Украина решительно реагирует на такие попытки, которые демонстрируют готовность Киева отстаивать государственные интересы в условиях оккупации части своей территории.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ночь на 6 октября российский обстрел повредил гражданское судно в порту Южный, перевозившее 6 тысяч тонн украинской кукурузы. Это уже 20-е гражданское судно, пострадавшее от российских атак, Кремль заявляет, что уничтожил военный груз.

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