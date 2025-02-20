Трамп захотел вернуть "ресурсное" соглашение с Украиной, но требует упрощенного варианта: что известно

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить "упрощенное" соглашение с Украиной о редкоземельных металлах, намекнув, что этот вопрос может повлиять на Владимира Зеленского. Он также выразил недовольство тем, что американский министр финансов Скотт Бессент вернулся из Киева без подписанного документа, заявив, что с ним обращались "достаточно грубо".

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Об этом пишет CNN. "Да, я думаю, что я возобновлю это соглашение, вы знаете, мы увидим, что произойдет, но я восстановлю его, иначе все это не сделает его [Зеленского] очень счастливым. И смотрите, пришло время выборов", – сказал Трамп.

По информации Reuters, американский лидер может попытаться заключить с Украиной упрощенный договор о полезных ископаемых, чтобы быстро заключить соглашение, а затем обсудить подробные условия, например, какой частью огромных ресурсов Украины будут владеть США. Ранее Зеленский отклонил подробное предложение США, согласно которому Вашингтон получал 50% критически важных минералов Украины, к которым относятся графит, уран, титан и литий, последний является ключевым компонентом аккумуляторов для электромобилей.

По его словам, вопрос редкоземельных металлов является стратегически важным для США, и он не намерен оставлять этот ресурс без внимания. Президент США отдельно остановился на деталях визита министра финансов Скотта Бессента в Киев. По словам Трампа, Бессент совершил опасную поездку в Украину, чтобы согласовать важное соглашение, однако его там якобы встретили без должного уважения.

"Скотт Бессент действительно приехал туда, и с ним обращались достаточно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог с ним встретиться", - заявил Трамп в среду вечером в эфире Air Force One. Он добавил, что министр финансов вернулся без подписанного документа, хотя именно это являлось его основной целью поездки.

"Он много часов ехал в поезде, что является опасной поездкой, и мы говорим о министре финансов. Он пошел туда, чтобы подписать документ, а когда пришел, вернулся без ничего. Они не подписали документ", - подчеркнул Трамп.

Президент США также заявил, что Европа возвращает средства, выделяемые Украине, поскольку они предоставляются в виде ссуд. Этим намеком Трамп снова поднял вопрос прозрачности международной помощи Киеву. "Европа возвращает свои деньги. Это заем", – сказал он.

Эти слова перекликаются с его предварительными заявлениями о том, что США якобы не получают четких отчетов по использованию финансовой помощи, предоставленной Украине. Трамп также предположил, что президент Украины признал "отставание" части финансовой помощи США, однако это утверждение не соответствует действительности. На самом деле, Зеленский не делал таких заявлений, а лишь подчеркивал, что некоторые утверждения о поступлении денежных средств в Украину преувеличены.

Во время разговора Трамп также высказался о войне в Украине и возможности переговоров с Россией. По его словам, США могут сделать то, что не удалось Зеленскому – достичь договоренности с Кремлем. "Я могу вам сказать, у нас очень хорошо с Россией. Мы собираемся сделать с Россией то, чего он не смог сделать. Мы могли бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить убийство потенциально дополнительных миллионов людей", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американский лидер Дональд Трамп заявил, что война в Украине не может закончиться без участия США. В то же время он назвал переговоры в Саудовской Аравии, прошедшие 18 февраля между российскими и американскими представителями, "большим шагом".

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