Блокада границы с ЕС: Нацбанк подсчитал миллионные убытки Украины

Из-за возобновления блокады западных границ в феврале украинские импортеры потеряли до 400 млн долларов. В то же время объемы экспорта были стабильными – в основном благодаря функционированию морского коридора.

Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины. В докладе отмечается, что именно из-за блокады в феврале не было традиционного для этого месяца роста импорта товаров.

В НБУ указали, на чем сильнее всего отразились действия блокировщиков границы: продовольственные товары (рыба, плоды и орехи), промышленные изделия (одежда и обувь) и древесина.

Но импорт других категорий товаров (например, нефтепродуктов удобрений и фармацевтики) даже вырос. В Нацбанке это объясняют более низкой интенсивностью блокировки границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, а также переориентацией этих закупок на другие торговые и транспортные пути.

Что касается экспорта, то здесь ситуация совсем другая. В январе-феврале доходы от продажи товаров за границу максимально приблизились к показателям до полномасштабного вторжения российских войск.

В частности, в феврале объемы продаж зерна за границу установили рекорд с начала "большой войны". В целом зерновых культур было продано лишь незначительно меньше, чем в январе 2022 года.

В то же время, экспорт продукции горно-металлургического комплекса несколько притормозил. Учитывая ориентацию поставок данной продукции на страны Азии, это может быть вызвано кризисом в Красном море (в феврале йеменские хуситы нанесли ряд ударов по торговым судам) и ослаблением спроса со стороны Китая.

О том, что Украина значительно снизила масштабы экспорта сельскохозяйственной продукции через западные границы, ранее говорил и министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. По его словам, по состоянию на конец марта Украина экспортировала наземным транспортом только 2 млн из 17 млн тонн агротоваров – остальное вывезли через порты Большой Одессы и Дунаем.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах ЕС обновить соглашение о беспошлинной торговле с Украиной. Согласно проекту, разработанному под председательством Бельгии в Совете ЕС, наша страна может потерять 331 млн евро с учетом ограничений.

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