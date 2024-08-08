Такого не было больше года: транзит российского газа через Украину упал до очень низких показателей

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему 8 августа снизился до 37,25 млн куб м. Что является самым низким значением с 1 мая 2023 года. Впрочем, являются ли причиной этого боевые действия возле российской Суджи, либо же действия РФ, не известно.

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О сокращении объема транзита сообщили в ExPro. Отметив: по сравнению с предыдущим днем объемы транзита сократились на 6%.

"Пока причины сокращения транзита неизвестны. Накануне в Операторе ГТС Украины сообщили, что транзит российского газа проходит в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Напомним: газоизмерительная станция "Суджа" является ключевым объектом поставки российского газа в Европу через Украину. "Суджа" – единственная точка, через которую российский газ поступает в Украину для его транспортировки к европейским заказчикам.

В то же время, по информации Reuters, транзит российского газа через Украину в Европу продолжается в обычном режиме, несмотря на сообщения о боевых действиях у города Суджа.

Что происходит в Судже

Город Суджа, расположенный вблизи украинской границы, стал центром внимания из-за сообщений о боевых действиях. Министерство обороны России заявило, что его силы сорвали продвижение украинских войск в глубь пограничной зоны в Курской области, где находится газоизмерительная станция "Суджа". Эта станция является единственной точкой входа российского газа в украинскую газотранспортную систему.

Два российских военных блога сообщили, что украинские войска взяли под контроль газоизмерительный комплекс в Судже. Однако эти утверждения не были подтверждены независимыми источниками.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, сама Украина нарастила добычу газа. Так, за 7 месяцев 2024 года предприятия Группы "Нефтегаз" добыли 8,6 млрд куб. м товарного газа, что более чем на 7% превышает аналогичный период прошлого года.

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