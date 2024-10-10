Страна ЕС запретила свободный ввоз украинских продуктов: список

Правительство Румынии внесло дополнительные позиции в список украинских товаров, которые можно ввозить только по специальной лицензии. Без этого документа теперь запрещено ввозить в Румынию украинские яйца и мясо птицы.

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Об этом сообщает Euractive. Отмечается: причиной такого решения стали жалобы румынских фермеров "на демпинговые цены украинской продукции".

"Румынские производители птицы столкнулись с "серьезной проблемой" из-за импорта яиц и мяса птицы из Украины, которые продаются по ценам намного ниже румынских производственных затрат. ... Правительство решило добавить яйца и мясо птицы в список продуктов, которые можно импортировать из Украины только с лицензией", – говорится в сообщении.

При этом напоминается: в этом списке уже находится украинское зерно. А также:

семена;

мука;

сахар.

В то же время, подчеркивается, власти Румынии утверждают, что введение лицензий не означает полный запрет на ввоз украинской продукции в страну. Там говорят, что "когда Румыния не будет полностью обеспечивать себя ими, местные переработчики смогут импортировать их по лицензии.

Ранее же Болгария обратилась в Европейскую комиссию с просьбой приостановить импорт украинских яиц. Таким образом власти страны пошли навстречу фермерам, которые угрожают банкротством местных фабрик из-за невозможности конкурировать с более дешевой продукцией из Украины.

Инициативу озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов. Он открыто назвал проблемой низкие цены на украинские яйца. По словам Тахова, из-за разницы в цене с болгарской продукцией в первой половине 2024 года в страну ввезли 2618 тонн яиц из Украины, а это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

При этом следует учитывать, что ЕС еще в июле вернул пошлины на ключевые продукты украинского импорта, в том числе и яйца. В действие был введен механизм "экстренного торможения", т. к. экспорт яиц из Украины в ЕС на тот момент превысил установленные квоты.

Как сообщал OBOZ.UA, польские власти запретили ввоз сотен тонн сельскохозяйственной продукции из Украины. Чаще в летний сезон запрещали ввозить замороженную малину.

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