Стоимость замороженных активов РФ в стране Европы взлетела почти на 2 млрд евро: почему пересчитали

Стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии в связи с полномасштабной агрессией против Украины, за год выросла на 1,6 млрд. швейцарских франков (около 1,81 млрд. долларов). Это произошло благодаря иммобилизации активов в рамках расследования по нарушению санкций против России и отмыванию денег.

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Об этом сообщили в министерстве экономики Швейцарии (SECO). Отмечается, что в эту сумму не включаются резервы и активы Центрального банка РФ, заблокированные в стране, общая стоимость которых составляет 7,45 млрд. швейцарских франков.

"По состоянию на 31 марта 2025 года стоимость замороженных активов в связи с санкциями против России составляет 7,4 млрд. швейцарских франков. Это на 1,6 млрд. швейцарских франков больше по сравнению с цифрами, обнародованными в апреле 2024 года", - отметили в швейцарском министерстве.

Речь идет о финансовых активах и 14 объектах недвижимости, принадлежащих лицам, компаниям и организациям, попавшим под санкции. Представители ведомства подчеркивают, что не могут ими распоряжаться.

"В рамках мониторинга индивидуальных финансовых санкций SECO получает ежегодные обновления данных от финансовых посредников. Они показали, что стоимость заблокированных финансовых активов выросла на 1,6 млрд швейцарских франков по сравнению со значениями апреля 2024 года", – отметили в швейцарском Минэкономики.

Причиной такого увеличения называют обнаружение и блокировку новых активов. В августе прошлого года стало известно, что результатами предварительного расследования Федеральная прокуратура открыла уголовное производство по подозрению в нарушении санкций против России и отмывании денег, в рамках которого заморожены средства на 1,65 млрд франков.

Также на совокупную стоимость заблокированных активов повлияло колебание их цены (180 млн франков), исключение (-310 млн франков) или добавление (130 млн франков) лиц, компаний и организаций из санкционного списка. Из общего списка заблокированных объектов за год исключили 4 объекта, но один включили, таким образом, их общее количество составляет 14 в 6 кантонах страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министры иностранных дел Германии, Франции, Италии, Польши, Испании, Великобритании и еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сделали совместное заявление, предупредив, что почти 200 млрд евро суверенных российских активов, замороженных после начала полномасштабного вторжения, не будут разморожены до прекращения российской агрессии и возмещения убытков. До тех пор Европа планирует оказывать давление на режим диктатора Владимира Путина, чтобы принудить его к миру.

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