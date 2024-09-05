Ставку НДС в Украине предлагают пересмотреть: Гетманцев о результатах встречи с МВФ

МВФ (Международный валютный фонд) предлагает Украине пересмотреть налоговую политику и увеличить ставку НДС (налог на добавленную стоимость) как один из способов привлечения дополнительных ресурсов в бюджет. Украинское правительство рассматривает альтернативные варианты, в частности, повышение военного сбора и введение налога на банки, но решения еще не приняты.

Видео дня

Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Миссия МВФ, работающая в Украине с 4 по 10 сентября 2024 года, выразила обеспокоенность недостаточностью ресурсов в действующем налоговом законодательстве Украины.

После недавнего провала законопроекта №11416-д, который предполагал повышение налогов и мог бы увеличить поступление в бюджет на 30 миллиардов гривен, МВФ обратил внимание на необходимость поиска дополнительных источников финансирования. Предыдущий законопроект был отправлен на повторное первое чтение из-за недостаточной поддержки в парламенте, а правительство отказалось от повышения НДС.

Миссия МВФ, проанализировав ситуацию, отметила, что ресурсы в бюджете остаются недостаточными даже при принятии этого законопроекта. В связи с этим, МВФ предложил украинским властям рассмотреть возможность повышения ставки НДС, чтобы привлечь дополнительные средства в бюджет. "Для МВФ очевидна недостаточность ресурсов даже в проваленном законопроекте, поэтому среди дополнительных источников предлагают НДС ", - заявил Гетманцев.

Помимо возможного повышения НДС, на встрече с МВФ также обсуждалась идея введения "экстра налога" на банки. Этот вопрос стал частью дискуссии о возможных путях увеличения поступлений в государственный бюджет. Однако, как отметил Гетманцев, дискуссия по этому вопросу продолжается, и окончательного решения пока нет.

Ранее, 3 сентября 2024 года, Верховная Рада Украины не смогла поддержать законопроект о повышении налогов, что могло бы существенно увеличить налоговые поступления в государственный бюджет. Законопроект, претерпевший значительные изменения, был отправлен на повторное первое чтение, поскольку не получил достаточной поддержки депутатов. В нем, в частности, предлагалось несколько изменений в налоговом законодательстве, но идея повышения НДС была отвергнута еще на стадии рассмотрения проекта.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко в ходе дискуссий подчеркнул, что повышение НДС может негативно повлиять на уязвимые слои населения, такие как пенсионеры. НДС платят все потребители, и повышение его ставки автоматически приведет к росту цен на все товары, особенно товары первой необходимости, такие как продукты питания. По словам Марченко, правительство стремится защитить малообеспеченных граждан, поэтому повышение НДС не является приоритетным решением.

"Увеличение НДС автоматически повлияет на стоимость реализуемых товаров, и это ударит по наиболее уязвимым категориям населения ", - подчеркнул министр. Правительство рассматривает альтернативные источники доходов, в частности повышение военного сбора, который привязывается к доходам граждан. Это, по мнению Марченко, более справедливый подход, поскольку позволяет собрать дополнительные средства от тех, кто имеет возможность платить больше.

Несмотря на все аргументы в пользу повышения НДС, Марченко и многие эксперты предупреждают, что это решение может повлечь негативные социальные последствия. Рост цен, в частности, на товары первой необходимости, может вызвать дополнительную нагрузку на население, особенно в условиях войны и экономической нестабильности.

Потому правительство продолжает поиск альтернативных путей увеличения доходов. Одним из таких путей является повышение военного сбора, который касается только работающего населения и не затрагивает наиболее уязвимые категории граждан, таких как пенсионеры и дети. По словам Марченко, военный сбор – это способ обеспечить справедливость в налоговой системе и привлечь каждого работающего украинца для поддержки Вооруженных сил.

Миссия МВФ, которая начала свою работу в Украине 4 сентября, нацелена на пересмотр программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility), которая предусматривает возможность получения Украиной дополнительного финансирования в размере 1,1 миллиарда долларов. Одним из ключевых условий для продления финансовой помощи является выполнение Украиной ряда обязательств, в частности, пересмотр налоговой системы и увеличение внутренних ресурсов для покрытия дефицита бюджета.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный также подтвердил, что одной из главных тем консультаций с МВФ является поиск внутренних ресурсов для покрытия потребностей бюджета. Пышный отметил, что пересмотр программы расширенного финансирования является "непростой задачей", поскольку включает в себя работу над макрофинансовой стабильностью, аккумулированием внутренних ресурсов и поддержанием международных резервов. Он также подчеркнул, что работа на внутреннем долговом рынке будет играть ключевую роль в решении этих вопросов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, депутаты Верховной Рады на заседании 3 сентября не смогли принять в первом чтении законопроект о масштабном повышении налогов – не хватило двух голосов. Документ был отправлен на повторное первое чтение, что означает продолжение процедуры рассмотрения. Следовательно, введение новых налоговых ставок задерживается, а риск недофинансирования армии увеличился.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!