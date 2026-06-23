Ситуация на границе со Словакией: украинцам сообщили о возможных проблемах при выезде

На границе Украины и Словакии ожидаются задержки в пункте пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце". Это один из пешеходных переходов на украинско-словацкой границе. Причина – проведение технических работ.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Там рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты пересечения границы.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области, в период с 25 по 27 июня 2026 года в пункте пропуска запланированы монтажные работы и переподключение инженерных сетей. Это связано с модернизацией пограничной и таможенной инфраструктуры.

В это время возможно временное замедление контрольных и пропускных процедур. Фактически это может повлиять на скорость оформления граждан, планирующих пересечение границы в обоих направлениях.

Пункт пропуска "Малые Селменцы – Вельке Слеменце" является пешеходным переходом между Украиной и Словакией, который обслуживает локальное пограничное движение. Даже незначительные технические работы здесь обычно приводят к образованию очередей из-за ограниченной пропускной способности.

Он расположен возле одноимённого села Малые Селменцы. С украинской стороны это территория примерно в 17-18 км к западу от Ужгорода, в направлении словацкого региона Михайловцы. Фактически это один из ближайших к Ужгороду пешеходных пограничных переходов со Словакией.

Пункт пропуска обычно работает ежедневно, примерно с 08:00–09:00 до 20:00–21:00. Пункт используется в качестве вспомогательного маршрута к более крупным переходам в регионе, в частности:

"Ужгород – Вишне-Немецкое" (основной автомобильный поток);

"Малый Березный – Убля" (смешанное движение).

В целом отметим, что актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Государственной таможенной службы. Она доступна по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военного положения не все украинские пенсионеры могут беспрепятственно выезжать за границу. Для бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других военнообязанных могут действовать отдельные ограничения.

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