Северная Корея неожиданно попала в рейтинг криптостран: откуда у режима Ким Чен Ына биткоины на миллиард

Благодаря успехам северокорейских хакеров режим Ким Чен Ына стал третьим в мире правительством по количеству биткоинов на счетах. Стоимость украденной Пхеньяном криптовалюты оценивается в 886 млн фунтов стерлингов (около 1,14 млрд долларов) – больше всего в США и Великобритании.

Видео дня

Ссылаясь на данные криптомониторинговой компании Arkham Intelligence, The Times сообщает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus владеет 13 580 BTC. Росту богатства криптопреступников из Северной Кореи значительно способствовал взлам криптобиржи ByBit, с которой была выведена криптовалюта Ethereum на $1,5 млрд – это больше оборонного бюджета КНДР в 2023 году (1,1 млрд фунтов).

По количеству биткоинов в криптокошельке Северная Корея уступает только двум странам: Великобритании и США, на счетах которых криптовалют на 3,9 млрд фунтов и 12,7 млрд фунтов соответственно. Но эти страны получили виртуальные активы в основном за счет конфискации средств у преступников.

Кибератаку на ByBit совершили фишинговыми атаками: хакеры обманом заставили пользователей предоставить доступ к сетям биржи, после чего незаметно переводили криптовалюту через анонимные учетные записи и децентрализованные платформы. Большая часть похищенных активов уже была переведена в обычную валюту или другие криптоактивы, в частности биткоин.

Согласно отчету TRM Labs, в 2023 году северокорейские хакеры похитили криптовалюты на 616 млн фунтов стерлингов – что составляет стоимость 35% всех криптопреступлений в мире за тот год. Вырученные средства могут направляться на финансирование ядерной программы и разработку баллистических ракет в КНДР.

Кроме того, эксперты ООН в 2023 году пришли к выводу, что до 40% расходов Северной Кореи на ракетно-ядерную программу финансируется через киберпреступления. В Microsoft тоже бьют тревогу – аналитики компании оценили стоимость украденной северокорейскими хакерами криптовалюту за последние семь лет в 3 млрд долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Самыми распространенными схемами остаются финансовые пирамиды и романтическое мошенничество, продолжающие приносить мошенникам миллиардные доходы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!