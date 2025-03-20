Северная Корея неожиданно попала в рейтинг криптостран: откуда у режима Ким Чен Ына биткоины на миллиард
Благодаря успехам северокорейских хакеров режим Ким Чен Ына стал третьим в мире правительством по количеству биткоинов на счетах. Стоимость украденной Пхеньяном криптовалюты оценивается в 886 млн фунтов стерлингов (около 1,14 млрд долларов) – больше всего в США и Великобритании.
Ссылаясь на данные криптомониторинговой компании Arkham Intelligence, The Times сообщает, что северокорейская хакерская группировка Lazarus владеет 13 580 BTC. Росту богатства криптопреступников из Северной Кореи значительно способствовал взлам криптобиржи ByBit, с которой была выведена криптовалюта Ethereum на $1,5 млрд – это больше оборонного бюджета КНДР в 2023 году (1,1 млрд фунтов).
По количеству биткоинов в криптокошельке Северная Корея уступает только двум странам: Великобритании и США, на счетах которых криптовалют на 3,9 млрд фунтов и 12,7 млрд фунтов соответственно. Но эти страны получили виртуальные активы в основном за счет конфискации средств у преступников.
Кибератаку на ByBit совершили фишинговыми атаками: хакеры обманом заставили пользователей предоставить доступ к сетям биржи, после чего незаметно переводили криптовалюту через анонимные учетные записи и децентрализованные платформы. Большая часть похищенных активов уже была переведена в обычную валюту или другие криптоактивы, в частности биткоин.
Согласно отчету TRM Labs, в 2023 году северокорейские хакеры похитили криптовалюты на 616 млн фунтов стерлингов – что составляет стоимость 35% всех криптопреступлений в мире за тот год. Вырученные средства могут направляться на финансирование ядерной программы и разработку баллистических ракет в КНДР.
Кроме того, эксперты ООН в 2023 году пришли к выводу, что до 40% расходов Северной Кореи на ракетно-ядерную программу финансируется через киберпреступления. В Microsoft тоже бьют тревогу – аналитики компании оценили стоимость украденной северокорейскими хакерами криптовалюту за последние семь лет в 3 млрд долларов.
Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Самыми распространенными схемами остаются финансовые пирамиды и романтическое мошенничество, продолжающие приносить мошенникам миллиардные доходы.
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