С инфляцией в Украине такое произошло впервые за 1,5 года: как изменились цены

В Украине годовая инфляция пошла на спад. Это зафиксировали в июне – впервые почти за последние полтора года. Во второй половине года прогнозируется дальнейшее замедление темпов роста цен.

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Такие данные привел председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), ссылаясь на Госслужбу статистики. Он отметил, что потребительские в июне инфляция была типичной для этого месяца – цены выросли на 0,8% (к маю), тогда как этот показатель за последние 10 лет был 0,8%, а за 20 лет – 0,7%.

Инфляции в июне обусловливалась преимущественно ценами на продовольствие – продукты и безалкогольные напитки в целом подорожали на 1,4%. А именно:

фрукты – на 13,5%;

мясо и мясопродукты – на 3,3%;

овощи подешевели на 8,1%;

яйца подешевели на 1,1%;

молоко и макароны подешевели на -0,7%.

Цены на непродовольственные товары и услуги в июне как росли, так и падали. В частности:

ж/д билеты – +5,3%;

топливо и масла – +2,3%;

амбулаторные услуги, услуги ресторанов и гостиниц – +1,2%;

одежда и обувь – -2,2%;

основные ЖК-тарифы (э/э, газ, тепло, водоснабжение) – цены не изменились.

Всего с начала года потребительские цены выросли на 6,5% (по сравнению с декабрем-2024). А вот годовая инфляция (то есть до июня 2024 года) замедлилась до 14,3%. Это произошло впервые с марта-2024, хотя это и замедление оказалось меньше прогнозируемого Нацбанком Украины (13,7%). В предыдущие месяцы года она только росла:

май – 15,9%;

апрель – 15,1%;

март – 14,6%;

февраль – 13,4%.

Гетманцев объясняет это высокой сравнительной базой – в июне прошлого года инфляция составила 2,2% из-за подорожания тарифов на электроэнергию для населения на 64%. В этом году эта статья не изменилась.

В базовом сценарии НБУ во второй половине года инфляция должна продолжать замедляться благодаря следующим факторам:

сохранение жесткой монетарной политики НБУ, который в июне оставил учетную ставку на уровне 15,5%;

поддержка относительно контролируемой ситуации на валютном рынке;

поступление нового урожая;

ситуация в энергетике;

сохранение моратория на повышение регулируемых тарифов на тепло, горячую воду, газ;

стабилизация мировых цен на нефть после завершения 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

"В то же время, неоднократно отмечал, что инфляционные перспективы до конца года будут корректироваться, прежде всего, в зависимости от развития войны и фактического сбора нового урожая. Напомню, последний прогноз потребительской инфляции на конец года от НБУ - 8,7% от МВФ – 9%, от Правительства – 9,5%", – резюмировал Гетманцев.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимальной с 2023 года отметки. Быстрее всего росла стоимость пищевых продуктов – как сырых, так и обработанных.

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