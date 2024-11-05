Россию заставили платить за разрушения в Украине: какая схема была применена

Денежные средства, которые Европейский Союз перевел в Фонд энергетической поддержки Украины, частично происходят из доходов от замороженных российских активов. Таким образом, Россию уже начали привлекать к ответственности за нанесенный Украине ущерб.

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Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковский. Он отметил, что Украина использует эти средства для закупки необходимого оборудования для восстановления поврежденной энергосистемы, пишет "Укринформ".

"Некоторые из этих ресурсов, которые были недавно предоставлены Европейским Союзом, происходят из доходов от замороженных в ЕС российских активов. Европейский Союз принял решение заморозить эти активы, но поскольку они продолжают приносить прибыль, часть этой прибыли была выделена Фонду. Мы используем эти деньги для закупки необходимого оборудования для энергосистемы Украины. Такой подход является действенным средством привлечения России к ответственности за нанесенный ею ущерб в Украине", – сказал он.

Фонд энергетической поддержки Украины сосредотачивается на конкретных проектах, непосредственно пострадавших от ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Но конкретные запросы на поддержку определяет Министерство энергетики, тогда как секретариат Энергетического сообщества организует ресурсы, чтобы удовлетворить эти запросы.

"Министерство является бенефициаром Фонда и выделяет деньги на проекты; мы просто предоставляем оборудование, чтобы эти проекты были реализованы. Мы играем важную, но ограниченную роль в этом процессе, не отвечая за общую энергетическую политику Украины, – эта ответственность лежит на вашем правительстве. Наша ответственность заключается в том, чтобы эффективно и быстро использовать взносы доноров для финансирования проектов, определенных министерством как приоритетные, соблюдая надлежащие процедуры закупки для обеспечения затратной эффективности", – добавил Лорковский.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Украины планирует растянуть по времени $50 млрд, которые получит за счет доходов от замороженных активов РФ. Министр финансов Сергей Марченко прогнозирует, что деньги могут быть выделены в рамках трехлетней финансовой программы.

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