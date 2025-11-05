"Процесс становится сложнее": Еврокомиссия собирает правительство Бельгии из-за замороженных миллиардов Кремля

Еврокомиссия срочно собирает правительство Бельгии, чтобы согласовать использование замороженных российских активов для Украины, потому что бельгийское правительство блокирует их из-за страха судебных исков Кремля. Из-за этого переговоры затягиваются, а Украина рискует столкнуться с бюджетным дефицитом уже весной 2026 года.

Об этом пишет Politico Ситуация вокруг использования замороженных российских активов для поддержки Украины обострилась. Бельгия продолжает блокировать их применение для создания так называемого "репарационного займа", опасаясь юридических последствий со стороны Кремля.

Из-за безрезультатных переговоров с бельгийским правительством Еврокомиссия инициировала экстренную встречу руководства ЕС и представителей Бельгии, которая состоится 7 ноября. Цель встречи - обсудить альтернативный меморандум финансирования Украины, предусматривающий заимствование средств ЕС, а не использование национальных бюджетов государств-членов. В Брюсселе надеются, что такой подход заставит бельгийское правительство изменить позицию, ведь текущие варианты не выгодны никому.

Бельгия выступает против использования замороженных российских активов, большинство которых хранится в депозитарии Euroclear в Брюсселе. Премьер-министр Барт де Вевер опасается, что его страна может оказаться под юридической ответственностью перед Россией в случае исков. Он ставит три условия для поддержки инициативы. В частности, ликвидировать возможность блокирования санкций отдельными странами, получить гарантии от других государств ЕС о покрытии возможных потерь и обеспечить "репарационный заем" через семилетний бюджет ЕС, а не национальные бюджеты.

Напомним, что во время октябрьского саммита ЕС Бельгия так и не поддержала предложение о "репарационном займе", требуя гарантий от европейских лидеров относительно финансовых и юридических рисков. Сейчас ситуация критическая, ведь если не удастся договориться, страны ЕС придется покрывать потребности Украины за свой счет, хотя бюджеты государств после пандемии остаются истощенными.

Еврокомиссия предупреждает, что промедление обостряет кризис и усложняет процесс финансирования."Чем дольше мы медлим, тем сложнее становится процесс. Это может поставить под сомнение некоторые временные варианты финансирования", – заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис. Встреча в Брюсселе должна стать последней попыткой найти компромисс и обеспечить финансовую поддержку Киева непосредственно через средства ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейская комиссия начала разработку альтернативного варианта макрофинансовой помощи Украине после провала переговоров на саммите лидеров Евросоюза (ЕС) 23 октября. В частности, вместо использования замороженных российских активов допускается выпуск коллективных облигаций.

