Прогноз ухудшился: украинцам рассказали о курсе доллара до конца года

В Украине по итогам 2026 года ожидается рост курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют, что к концу года курс достигнет уровня 45,8 грн/долл. – это примерно на 80 копеек выше, чем в предыдущей оценке.

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Речь идет об обновленном прогнозе аналитиков ICU. Они связывают столь значительную корректировку курсовых ожиданий с сочетанием внешних и внутренних факторов:

повышенной волатильностью глобальных энергетических рынков;

изменениями в структуре спроса на валюту;

политикой управляемой гибкости курса со стороны Национального банка Украины.

"У нас фактически было 15 месяцев неизменного курса – с июля 2024 года мы находились в одном коридоре 41-42. И только в этом году НБУ позволил превысить уровень 43 грн/долл., а затем очень быстро – 44 грн/долл. Именно такое длительное пребывание в этом коридоре привело к накоплению дисбалансов и сформировало риски, которые реализовались в результате войны в Иране", – пояснили эксперты.

Аналитики обращают внимание на активное присутствие Национального банка на валютном рынке посредством интервенций по продаже валюты. Речь идет о политике, направленной на:

сглаживание резких колебаний курса ;

; поддержку спроса на гривневые активы;

поддержание интереса инвесторов к государственным инструментам.

Поэтому резкого ускорения девальвации со стороны НБУ ожидать не стоит, отмечают специалисты в своем макропрогнозе. Нацбанк может прибегнуть к форсированному ослаблению гривни только при условии критического сокращения объемов международной поддержки. Пока угрозы бюджету нет – по состоянию на июнь 2026 года дефицит государственного бюджета полностью покрывается за счет внешней финансовой помощи.

При этом среднегодовой курс, "заложенный" в госбюджет-2026, составляет 45,7 грн/долл., а в бюджетной декларации на 2027-2029 гг. предусмотрен постепенный рост до 51,5 грн/долл.:

в 2026 году – 44,4 грн в среднем (45,8 грн/долл. – конец года);

в 2027 году – 47,1 грн в среднем (48,3 грн/долл. – на конец года);

в 2028 году – 49,1 грн в среднем (50,1 грн/долл. – на конец года);

в 2029 году – 50,7 грн в среднем (51,5 грн/долл. – на конец года).

Как сообщал OBOZ.UA, в июне 2026 года НБУ провел историческую интервенцию на валютный рынок. Всего за неделю Нацбанк "влил" почти $1,4 млрд.

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