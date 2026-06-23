НБУ провел историческую интервенцию на рынке: сколько валюты было продано

Стремительное падение курса гривны в первой половине июня вынудило Национальный банк Украины (НБУ) прибегнуть к экстренным мерам. Для стабилизации ситуации и предотвращения очередного исторического минимума регулятор провел одну из самых масштабных интервенций за последние годы.

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Об этом сообщили в инвестиционной компании ICU. Аналитики объяснили, почему на рынке возник острый дефицит валюты и чего ожидать от курса доллара в ближайшее время.

Как НБУ гасил панику

На прошлой неделе (15-21 июня) Нацбанк вылил на рынок почти $1,4 млрд. Этот объем в ICU называют одним из крупнейших за всю историю украинского валютного рынка.

Больше валюты в течение одной календарной недели Нацбанк продавал лишь трижды за всё время полномасштабной войны:

в конце мая 2022 года ( более $1,4 млрд );

); в предпоследнюю неделю 2024 года ( более $1,4 млрд );

); в самом конце 2024 года (более $1,6 млрд).

Благодаря этим колоссальным денежным вливаниям валютную панику удалось остановить, а курс гривны стабилизировался на отметке около 44,9 грн/$.

Причины валютного дефицита

Главная причина таких действий НБУ – резкий рост дефицита иностранной валюты. Всего за четыре рабочих дня чистый дефицит составил $939 млн, что на четверть (25%) больше, чем за аналогичные дни предыдущей недели. Дисбаланс затронул все сферы:

на межбанковском рынке дефицит вырос сразу на 27%;

в розничном сегменте (обменные пункты и банки для населения) нехватка валюты выросла на 10%.

Экономисты отмечают, что это произошло одновременно по двум причинам: предложение доллара упало, а спрос на него – немного, но вырос.

Что будет дальше

"Негативные ожидания на рынке на прошлой неделе продолжали усиливаться. НБУ отметил, что дисбалансы – это результат сезонного снижения предложения валюты. Однако более весомой причиной сокращения предложения является реакция рынка на действия НБУ в предыдущие недели. Рынок не ожидал такого резкого ослабления гривны, поэтому продавцы просто начали придерживать валюту", – констатировали в ICU.

На этом фоне аналитики рынка прогнозируют, что, несмотря на всё менее предсказуемые действия НБУ на валютном рынке:

в ближайшие недели регулятор будет удерживать курс доллара ниже 45 грн/$;

курс доллара в конце года достигнет уровня 45,8 грн/$.

Как уже сообщал OBOZ.UA, НБУ провел ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновил список системно значимых банков – учреждений, стабильность которых имеет критически важное значение для финансовой системы страны. Статус системной важности был подтвержден для всех 16 учреждений, которые входили в этот перечень в 2025 году.

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