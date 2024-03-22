Пожар на ДнепроГЭС еще не потушен полностью: станция повреждена и не работает

В Запорожье на ДнепроГЭС продолжается тушение пожара, возникшего в результате массированной ракетной атаки со стороны РФ 22 марта. Станция ГЭС-2 серьезно повреждена и не работает.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал руководитель пресс-службы "Укргидропроекта" Владислав Рябенко. По его словам, по состоянию на 17:00 возгорание на электростанции еще не было ликвидировано.

"Укргидропроект" сейчас занимается изучением ситуации. Мы подтверждаем серьезные повреждения на ГЭС-2... Сейчас там ликвидируется пожар и уже работают специалисты, которые смотрят, что разрушено", – сказал Рябенко.

При этом он уточнил, что полностью разрушить ДнепроГЭС подобными ударами невозможно. "Такими ракетами проломить напорный фронт невозможно. Там достаточно плотное бетонирование", – объяснил специалист.

В то же время, как сообщили в Минэнерго, на ДнепроГЭС, несмотря на серьезные повреждения, энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования. Однако электроэнергию станция пока не производит. И хоть пожар и не был полностью ликвидирован, огонь локализировали.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, в ДнепроГЭС во время атаки 22 марта попали восемь ракет. Два попадания были прямыми – в станции ГЭС-1 и ГЭС-2.

При этом, как заявлял директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, на данный момент не известно, сможет ли ГЭС-2 вернуться к работе. Однако оценка ущерба еще продолжается.

Кроме угроз для энергосистемы Украины и электроснабжения оккупированной Запорожской АЭС, повреждения ДнепроГЭС несут риски для экологии. Так, по данным Госэкоинспекции Южного округа, уже зафиксировано засорение почв и утечка нефтепродуктов в Днепр. "Специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования. Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 22 марта нанесла повреждения ряду объектов критической энергетической инфраструктуры. По расчетам специалистов, чтобы вернуть всем украинцам электроэнергию, нужны сутки.

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