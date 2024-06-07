Повысят ли налоги в Украине: Шмыгаль опроверг данные СМИ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не подтвердил информацию медиа о том, что правительство собирается повысить налоги. По его словам, такая работа в Кабинете министров не начиналась.

Об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов в к правительству в Верховной Раде. "Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов", – сказал он.

Глава правительства уточнил, что средства, полученные от налогов и сборов, направляются исключительно на обеспечения потребностей безопасности и обороны. Госбюджет на 2024 год предусматривает, что Министерство обороны должно получить 1,7 трлн грн.

"В этом году мы будем обращаться к парламенту за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны... Но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты будут поданы дополнительно", – сказал Шмыгаль.

Заявление премьера прозвучало на фоне многочисленных сообщений источников СМИ о том, что в Украине готовят повышение налогов из-за необходимости увеличить финансирование армии. В частности, речь шла о налоге на добавленную стоимость (НДС) и военном сборе.

По словам собеседников OBOZ.UA в Кабмине, изменения разрабатывают в Министерстве финансов и планируют передать на рассмотрение в Верховную Раду. Источники сообщили, что в рабочем варианте было предусмотрено такое повышение налогов:

военный сбор с 1,5% до 5%;

с 1,5% до 5%; НДС с 20% до 22-23%.

Сейчас украинцы платят с зарплат 18% налога на доходы (НДФЛ) и 1,5% военного сбора. В сумме налоговая нагрузка составляет 19,5%. После повышения за счет роста военного сбора она может составить 23%.

Планы повысить налоги во время войны оправданы, ведь Украине требуется финансирование армии, которое невозможно осуществлять за счет макрофинансовой помощи партнеров. Сколько именно денег не хватает в бюджете на оборону, пока неизвестно.

Повышение НДС на 2% может увеличить бюджет Украины примерно на 70 млрд грн. Если же НДС вырастет на 3%, то бюджет может получить более 100 млрд грн за год.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее нардеп от "Слуги народа" Сергей Гривко предложил ввести налог для тех, кто имеет меньше трех детей, но после скандала передумал. Нардеп зарегистрировал законопроект "о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации".

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