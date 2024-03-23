"Потери мощностей ДнепроГЭС значительны", – гендиректор "Укргидроэнерго"

Даже временные потери мощностей ДнепроГЭС для украинской энергетической системы значительны. Пока масштабы повреждений трудно оценить

Об этом Associated Press рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота. Гендиректор отметил, что самая большая в Украине ГЭС остановила свою работу после ракетных попаданий, а станция потеряла часть своих генерирующих мощностей, что привело к значительным потерям для Объединенной энергосистемы Украины.

Игорь Сирота также подчеркнул, что в настоящее время масштабы повреждений трудно оценить, однако ясно, что восстановление будет продолжительным. "Эта атака была особенно опасна, поскольку противник комбинировал различные средства нападения, беспилотники-камикадзе, баллистические и крылатые ракеты", - отметил Кудрицкий, председатель правления НЭК "Укрэнерго" в комментарии Associated Press.

Он пояснил, что россияне "пытались уничтожить каждый значительный энергетический объект, питающий город Харьков", оставив по меньшей мере 700 000 человек без электричества. Также несколько сот тысяч потребителей остались без света в других регионах.

Ракетный удар 22 марта стал самой большой атакой на энергетическую инфраструктуру Украины с начала полномасштабной фазы войны.

Как ранее писал OBOZ.UA, для полной оценки последствий российского удара по ДнепроГЭС в Запорожье понадобится три дня, хотя ранее прогнозировалось, что это продлится сутки. В настоящее время установлено, что в машинном зале ГЭС обрушились часть потолка и стены. Однако рисков прорыва плотины нет, а работа ГЭС будет возобновлена.

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